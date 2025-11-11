Delhi Blast: पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से साझा किया विस्फोटकों का इनपुट, खंगाला जा रहा दिल्ली धमाके से लिंक

रोहित कुमार, चंडीगढ़। दिल्ली धमाके के बाद पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ विगत छह माह में सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से भेजे गए विस्फोटकों का इनपुट शेयर किया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली धमाकों के साथ इनका लिंक खंगालने में जुटी हैं। धमाके के बाद राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

राज्य में गत छह माह में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधियों के कई माड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस, बीएसएफ और खुफिया विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करीब 40 किलो आरडीएक्स, 12 आइईडी और 20 से अधिक हैंड ग्रेनेड व डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।

साथ ही 15 संदिग्ध आतंकी और उनके सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके तार पाकिस्तान व अन्य देशों में बैठे गैंगस्टर-आतंकी नेटवर्क से जुड़े मिले हैं। अमृतसर में सबसे बड़ी बरामदगी हुई थी, जहां सीमा के निकट ड्रोन से भेजे गए 20 किलो आरडीएक्स और छह आइईडी बरामद किए गए।

तरनतारन में पुलिस ने छापेमारी कर 10 किलो आरडीएक्स और चार ग्रेनेड जब्त किए, जबकि फिरोजपुर से तीन आइईडी और विस्फोटक से भरी सामग्री मिली। जालंधर में भी 2.5 किलो आरडीएक्स बरामद की गई थी। गुरदासपुर और पठानकोट से छह ग्रेनेड, पांच पिस्तौल और डेटोनेटर बरामद किए गए। बठिंडा और मोगा से दो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली थी।

पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों में से कई का संबंध बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआइ), खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) और गोल्डी बराड़-लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। इनमें से कुछ आतंकियों ने पूछताछ में बताया है कि विस्फोटक सामग्री पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई थी, जिसे राज्य के सीमावर्ती इलाकों में छिपाकर रखा गया था।