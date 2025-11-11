Language
    Delhi Blast: पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से साझा किया विस्फोटकों का इनपुट, खंगाला जा रहा दिल्ली धमाके से लिंक

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:10 PM (IST)

    दिल्ली धमाके के बाद पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों को सीमा पार से ड्रोन द्वारा भेजे गए विस्फोटकों की जानकारी दी है। सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली धमाकों से इसके संबंध की जांच कर रही हैं। राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने 40 किलो आरडीएक्स, 12 आईईडी और कई हथगोले बरामद किए हैं, और 15 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं।

    Delhi Blast: पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से साझा किया विस्फोटकों का इनपुट। फोटो जागरण

    रोहित कुमार, चंडीगढ़। दिल्ली धमाके के बाद पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ विगत छह माह में सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से भेजे गए विस्फोटकों का इनपुट शेयर किया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली धमाकों के साथ इनका लिंक खंगालने में जुटी हैं। धमाके के बाद राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

    राज्य में गत छह माह में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधियों के कई माड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस, बीएसएफ और खुफिया विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करीब 40 किलो आरडीएक्स, 12 आइईडी और 20 से अधिक हैंड ग्रेनेड व डेटोनेटर बरामद किए गए हैं।

    साथ ही 15 संदिग्ध आतंकी और उनके सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके तार पाकिस्तान व अन्य देशों में बैठे गैंगस्टर-आतंकी नेटवर्क से जुड़े मिले हैं। अमृतसर में सबसे बड़ी बरामदगी हुई थी, जहां सीमा के निकट ड्रोन से भेजे गए 20 किलो आरडीएक्स और छह आइईडी बरामद किए गए।

    तरनतारन में पुलिस ने छापेमारी कर 10 किलो आरडीएक्स और चार ग्रेनेड जब्त किए, जबकि फिरोजपुर से तीन आइईडी और विस्फोटक से भरी सामग्री मिली। जालंधर में भी 2.5 किलो आरडीएक्स बरामद की गई थी। गुरदासपुर और पठानकोट से छह ग्रेनेड, पांच पिस्तौल और डेटोनेटर बरामद किए गए। बठिंडा और मोगा से दो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली थी।

    पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों में से कई का संबंध बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआइ), खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) और गोल्डी बराड़-लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। इनमें से कुछ आतंकियों ने पूछताछ में बताया है कि विस्फोटक सामग्री पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई थी, जिसे राज्य के सीमावर्ती इलाकों में छिपाकर रखा गया था।

    पंजाब पुलिस ने बताया कि वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए), आइबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) और डीआरआइ (राजस्व खुफिया निदेशालय) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बरामद हथियार और विस्फोटक अत्याधुनिक हैं और इनका उपयोग बड़े पैमाने पर हमलों के लिए किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि विदेश में बैठे गैंगस्टर और आतंकी संगठन पंजाब और दिल्ली-एनसीआर को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं।