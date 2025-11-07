असुविधा के लिए खेद! दिल्ली एयरपोर्ट की तकनीकी खराबी का असर चंडीगढ़ में भी, कई उड़ानें लेट, यात्रियों को करना पड़ा एक से ढाई घंटे इंतजार
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तकनीकी खराबी के कारण चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी हुई। दिल्ली से आने और जाने वाली कई उड़ानें घंटों लेट हुईं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में दिक्कत के कारण विमानों की उड़ान और लैंडिंग की सूचनाएं अपडेट नहीं हो पा रही थीं। जयपुर और हैदराबाद जाने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुईं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को आई तकनीकी खराबी का असर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। दिल्ली से आने और वहां जाने वाली कई उड़ानें अपने निर्धारित समय से एक से ढाई घंटे की देरी से संचालित हुईं।
दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में आई तकनीकी दिक्कत के कारण देशभर में उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। दरअसल, ऑटोमेटेड मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी आने से विमानों की उड़ान और लैंडिंग से जुड़ी सूचनाएं अपडेट नहीं हो पा रही थीं।
इसी वजह से दिल्ली से उड़ने और वहां उतरने वाली कई फ्लाइट्स की टाइमिंग बिगड़ गई। इसका असर शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, चंडीगढ़ पर भी पड़ा। इंडिगो, एयर इंडिया और एलायंस एयर की दिल्ली रूट की उड़ानें तय समय से काफी देर से पहुंचीं और रवाना हुईं।
तकनीकी समस्या का असर केवल दिल्ली रूट तक सीमित नहीं रहा। दोपहर में जयपुर और हैदराबाद जाने वाली उड़ानें भी दो से तीन घंटे की देरी से चलीं। यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ यात्रियों को बोर्डिंग के बाद भी विमान में बैठकर देर तक रुकना पड़ा, क्योंकि दिल्ली से आने वाले विमानों को उड़ान की मंजूरी देर से मिल रही थी।
चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इन उड़ानों पर पड़ा असर
- इंडिगो की फ्लाइट 6E-759, जो सुबह 8:55 बजे दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचनी थी, लगभग एक घंटे की देरी से 9:55 बजे लैंड हुई।
- 6E-2196 उड़ान, जिसे सुबह 10:20 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए उड़ना था, करीब 11:30 बजे रवाना हुई
- एयर इंडिया की उड़ान AI-1743 भी लगभग डेढ़ घंटे लेट रही और देरी का सिलसिला शाम तक जारी रहा।
