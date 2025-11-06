चंडीगढ़ की दीपनूर ने किया कमाल, सीडीएस परीक्षा में हासिल किया तीसरा रैंक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मेहर चंद महाजन डीएवी महिला कॉलेज की एनसीसी (आर्मी विंग) कैडेट दीपनूर ने संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस) परीक्षा (एनसीसी एंट्री-महिला) में ऑल इंडिया तीसरा रैंक हासिल किया। वह चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) में प्रशिक्षण के लिए चुनी गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) में शामिल 1,000 से ज्यादा महिला कैडेट में से दीपनूर शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों में शामिल रहीं। दीपनूर की यह उत्कृष्ट उपलब्धि न केवल कॉलेज के लिए, बल्कि माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, मोहाली और चंडीगढ़ गर्ल्स बटालियन के लिए भी गर्व की बात है, जिन्होंने उनके एनसीसी कार्यकाल के दौरान उनके प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।