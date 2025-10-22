CM भगवंत मान का डीप फेक वीडियो वायरल, जगमन समरा ने अपलोड किए कई वीडियो

जागरण टीम, चंडीगढ़/मोहाली। मुख्यमंत्री भगवंत मान के डीप फेक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में मोहाली स्थित स्टेट साइबर क्राइम थाने ने गंभीर धाराओं के तहत दस लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें से नौ लोग वे हैं जिन्होंने इसे शेयर किया है। साइबर सेल अब भी इन वीडियो को शेयर करने वालों पर नजर रखे हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह कार्रवाई इंस्पेक्टर गगनप्रीत सिंह की शिकायत पर की गई। शिकायत के अनुसार संगरूर निवासी जगमन समरा जोकि अभी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में रहता है, ने अपने फेसबुक अकाउंट से मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले सात वीडियो पोस्ट किए।

पहली पोस्ट सोमवार रात 2 बजे और दूसरी मंगलवार सुबह 7 बजे अपलोड की गई। इन वीडियो के साथ उसने लिखा कि यह तो ट्रेलर है, ऐसे कई वीडियो हैं, जो साबित कर दे कि ये एआई से बने हैं, उसे एक मिलियन डॉलर इनाम मिलेगा।

उधर, पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि वीडियो एआइ तकनीक से तैयार किए गए डीप फेक हैं। इन वीडियो का उद्देश्य लोगों में नफरत फैलाना और सामाजिक सौहार्द को भंग करना है। कंटेंट अश्लील, भड़काऊ और कानून के खिलाफ है, जिससे राज्य में अशांति फैल सकती है। हालांकि समरा ने कहा है कि जो भी इन वीडियो को नकली साबित करेगा, उसे वह पांच करोड़ रुपये का इनाम देगा।

पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो की उत्पत्ति कहां से हुई और इन्हें किस उद्देश्य से वायरल किया गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भी इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो और पोस्ट वायरल करके कई गलत दावे भी किए गए थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश है।