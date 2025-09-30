पंजाब में लगी डि ह्यूस की नई पशु आहार फैक्ट्री, राजपुरा में शुरू हुआ उत्पादन; CM भगवंत मान करेंगे उद्घाटन

पंजाब में कारगिल के बाद डि ह्यूस नामक एक और बड़ी अंतरराष्ट्रीय पशु आहार कंपनी ने राजपुरा में उत्पादन शुरू किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान इस फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। कंपनी मक्की धान और गेहूं से पशु आहार बनाएगी जिससे किसानों को लाभ होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यह संयंत्र कई राज्यों के बाजारों को कवर करेगा।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कारगिल के बाद पंजाब में एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पशु आहार तैयार करने वाली कंपनी डि ह्यूस ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान बुधवार को राजपुरा में स्थापित की गई इस फैक्टरी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर भारत, नेपाल और भूटान में नीदरलैंड की राजदूत मरिसा गेरार्ड्स भी उपस्थित रहेंगी। भारत में कंपनी का यह पहला बड़ा निवेश है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कंपनी के एमडी इंडिया रटगर ओडेजांस, सीईओ तनवीर मलिक और कमर्शियाल डायरेक्टर अमित मित्तन ने बताया कि कंपनी ने अपने कहे मुताबिक सही दो साल में अपना काम शुरू कर दिया है।

मुख्य रूप से मक्की, धान, गेहूं सहित अन्य फसलों से तैयार होने वाली इस पशु खुराक कंपनी के आने से निश्चित रूप से पंजाब में गेहूं-धान के फसली चक्र से भी निजात मिलेगी। कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि फिलहाल वह सारा सामान खुले बाजार से ही खरीदेंगे अभी उनका किसानों के साथ कांट्रेक्ट फार्मिंग में होने का कोई प्लान नहीं है।

उन्होंने बताया कि राजपुरा संयंत्र से 300 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी और सैकड़ों स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और चैनल पार्टनरों के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। कच्चे माल का घरेलू स्रोतों से उपयोग करते हुए यह फैक्ट्री क्षेत्रीय कृषि-व्यवसायों को भी प्रोत्साहित करेगी।