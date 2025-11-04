Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना में बूंदाबांदी से प्रदूषण में राहत, 195 पर आया AQI; लोगों ने ली राहत की सांस

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:25 PM (IST)

    लुधियाना में मंगलवार शाम को हुई बूंदाबांदी से प्रदूषण में कमी आई, जिससे AQI 195 पर पहुंच गया। शहर दिन भर स्मॉग से ढका रहा, दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। जहरीली गैसों के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। बारिश और तेज हवाओं से स्मॉग की परत छंटने लगी। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी बारिश की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लुधियाना। मंगलवार शाम को बूंदाबांदी होने से एक्यूआइ घटकर 195 पहुंच गया। यह सुबह 250 था। इससे प्रदूषण में कुछ कमी आई है।

    लुधियाना में मंगलवार को पूरे दिन शहर घनी स्माग की चादर में लिपटा रहा। सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच सकी और शाम चार बजे के बाद कई इलाकों में दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया।

    वाहन चालकों को पचास से सौ मीटर से आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्हें दिन के समय भी हेडलाइट जलानी पड़ी। हवा में मौजूद जहरीली गैसों के कारण लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाम सात बजे के बाद तेज हवाएं (30–35 किमी/घंटा) चलने लगीं और फिर वर्षा हुई। बारिश लगभग 15–20 मिनट तक चली, जिससे हवा में फैली स्माग की परत छंटने लगी। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार को भी कुछ जिलों में हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। इससे प्रदूषण का स्तर घटेगा और लोगों को राहत मिलेगी।