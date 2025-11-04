लुधियाना में बूंदाबांदी से प्रदूषण में राहत, 195 पर आया AQI; लोगों ने ली राहत की सांस

राज्य ब्यूरो, लुधियाना। मंगलवार शाम को बूंदाबांदी होने से एक्यूआइ घटकर 195 पहुंच गया। यह सुबह 250 था। इससे प्रदूषण में कुछ कमी आई है।

लुधियाना में मंगलवार को पूरे दिन शहर घनी स्माग की चादर में लिपटा रहा। सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच सकी और शाम चार बजे के बाद कई इलाकों में दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया।

वाहन चालकों को पचास से सौ मीटर से आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्हें दिन के समय भी हेडलाइट जलानी पड़ी। हवा में मौजूद जहरीली गैसों के कारण लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई।