चंडीगढ़ के मनीमाजरा में दिनदहाड़े चोरी, मकान का ताला तोड़ा, नकदी और कपड़ों से भरा बैग मिनटों में ही गायब

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा में दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। एचडीएफसी बैंक के नजदीक जट्टों का मोहल्ला स्थित एक मकान में बेफिक्री से 45 हजार रुपये नकद सहित बैग में कपड़े और अन्य सामान लेकर एक युवक फरार हो गया। युवक बिना किसी भय के आराम से मकान का ताला तोड़ता दिखाई देता है। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मकान मालिक लखमीर सिंह ढिल्लों के अनुसार यह मकान उन्होंने किराए पर दिया हुआ है, जिसमें कपड़ों का व्यापार करने वाला व्यक्ति रहता है। किरायेदार ने बिक्री के लिए लाए गए कपड़े और अपनी निजी रकम घर में रखकर रोज की तरह वीरवार को काम पर जाने से पहले मकान को ताला लगाकर चला गया था। दोपहर के समय एक संदिग्ध युवक वहां पहुंचा और कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम दे गया।

सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि युवक पहले इधर-उधर देखकर स्थिति का जायजा लेता है, लेकिन पास में लोग मौजूद होने के बावजूद उस पर कोई डर या घबराहट नहीं दिखती। इसके बाद वह बड़ी सफाई से मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ता है और अंदर दाखिल हो जाता है। करीब पांच से सात मिनट तक कमरे के भीतर खंगालने के बाद वह दो बैग और एक सूटकेस उठाकर बड़ी सहजता से बाहर निकल जाता है।

किराएदार को लौटकर आने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद उसने तुरंत मकान मालिक को जानकारी दी। इसके बाद दोनों ने मनीमाजरा थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली है और आरोपित की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं।