चंडीगढ़ में जान-पहचान वाली महिला से छेड़छाड़, धरा गया डीएवी कॉलेज का फोर्थ क्लास कर्मचारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-10 स्थित डीएवी काॅलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुरजभान को सारंगपुर थाना पुलिस ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपित धनास का निवासी है और कॉलेज में वर्षों से कार्यरत था। पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने कुछ दिन पहले मामला दर्ज किया था, जिसके बाद अब आरोपित को गिरफ्तार किया गया है।

धनास निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि वह सुरजभान को पहले से जानती थी। सुरजभान ने इस जान-पहचान का लाभ उठाते हुए उसे मिलने के लिए बुलाया और मौका पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला के अनुसार, यह घटना तब हुई जब वह किसी काम से सुरजभान के पास पहुंची थी और वहां कोई अन्य मौजूद नहीं था।