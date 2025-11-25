चंडीगढ़ में जान-पहचान वाली महिला से छेड़छाड़, धरा गया डीएवी कॉलेज का फोर्थ क्लास कर्मचारी
चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी सूरजभान को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर एक जान-पहचान वाली महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। महिला ने पुलिस को बताया कि सूरजभान ने उसे मिलने के लिए बुलाया और मौका पाकर उसके साथ गलत हरकत की। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-10 स्थित डीएवी काॅलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुरजभान को सारंगपुर थाना पुलिस ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपित धनास का निवासी है और कॉलेज में वर्षों से कार्यरत था। पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने कुछ दिन पहले मामला दर्ज किया था, जिसके बाद अब आरोपित को गिरफ्तार किया गया है।
धनास निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि वह सुरजभान को पहले से जानती थी। सुरजभान ने इस जान-पहचान का लाभ उठाते हुए उसे मिलने के लिए बुलाया और मौका पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला के अनुसार, यह घटना तब हुई जब वह किसी काम से सुरजभान के पास पहुंची थी और वहां कोई अन्य मौजूद नहीं था।
घटना के तुरंत बाद, महिला ने अपने परिवार को जानकारी दी और फिर थाना सारंगपुर जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने सुरजभान को गिरफ्तार कर लिया। महिला का बयान दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।