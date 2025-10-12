पंजाब में Danone-Nutricia का 356 करोड़ का निवेश, मान सरकार की नीतियों पर बढ़ा वैश्विक भरोसा
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब की उद्योग-हितैषी नीतियों के कारण राज्य में वैश्विक निवेश बढ़ रहा है। इसी क्रम में, फ्रांस की डैनोन-न्यूट्रीशिया ने पंजाब के कृषि-खाद्य क्षेत्र में ₹356 करोड़ का बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। यह निवेश न केवल कृषि-अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि पंजाब को एक Agri-Food Hub बनाने में भी मदद करेगा। यह दर्शाता है कि पंजाब अब निवेश के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक केंद्र बन चुका है।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब जो कभी अपने 'सोने जैसी फसल' और खुशहाल किसानों' के लिए जाना जाता था, आज फिर से उसी रास्ते पर लौट रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों के कारण पंजाब में वैश्विक निवेश का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में, फ्रांस की दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनी डैनोन-न्यूट्रीशिया (Danone-Nutricia) ने राज्य के कृषि-खाद्य (Agri-Food) क्षेत्र में ₹356 करोड़ का बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। यह निवेश न केवल पंजाब के कृषि-अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। इससे पंजाब को Agri-Food Hub बनाने के लक्ष्य को भी बल मिलेगा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मान सरकार के आने के बाद से अब तक पंजाब में लगभग ₹1.25 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश आ चुका है, जिससे लगभग 4.5 लाख युवाओं को सीधा रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लगातार यह दोहराया है कि पंजाब के पास मेहनती युवा, अच्छी कनेक्टिविटी और अब एक 'बिजनेस फ्रेंडली सरकार' है। डैनोन-न्यूट्रीशिया जैसे वैश्विक निवेशक का यह निर्णय यह दिखाता है कि पंजाब अब निवेश के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक केंद्र बन चुका है। यह उपलब्धि राज्य को आर्थिक विकास की राह पर तेज़ी से आगे ले जाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
5,000 से अधिक डेयरी किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन, पशु देखभाल, और फीड मैनेजमेंट जैसे आधुनिक तरीकों से अवगत कराया जाएगा। इससे किसानों की आमदनी में वृद्धि और दूध की गुणवत्ता में सुधार होगा। Danone-Nutricia पहले से ही पंजाब के लालरू में मौजूद है। अब इस निवेश से पंजाब आधुनिक तकनीक से लैस उत्पादन यूनिट बनेगा,न्यूट्रीशन प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ेगा
यह निवेश यह दिखाता है कि अब पंजाब सिर्फ खेती के लिए नहीं, बल्कि Agri-Food Innovation Hub के रूप में भी पहचाना जाएगा। इससे राज्य में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और पंजाब वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा। Danone-Nutricia का ₹356 करोड़ का यह निवेश मान सरकार की पारदर्शी नीति, किसानों की मेहनत और पंजाब की प्रगति-भावना का परिणाम है। यह कदम न केवल कृषि-आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि पंजाब को एक वैश्विक निवेश गंतव्य (Global Investment Destination) बनाने में भी मदद करेगा। यह सब संभव हो सका है। मान सरकार की दूरदर्शिता और मेहनत से, जिसने दुनिया की बड़ी कंपनियों को पंजाब की ओर आकर्षित किया।
मान सरकार के प्रयासों से पंजाब में निवेश का माहौल बेहतर हो रहा है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि पंजाब में काम करना अब आसान, सुरक्षित और फायदेमंद है,यह निवेश दिखाता है कि विदेशों में पंजाब की छवि सुधर रही है। डेनोन-न्यूट्रिशिया का यह ₹356 करोड़ का कदम पंजाब की उस पुरानी शान और नई उम्मीद को मज़बूत करता है।
