मोहाली की सड़कों पर रात को खतरा, खाना खाने निकले दो दोस्तों पर जानलेवा हमला, मोबाइल फोन छीनने की कोशिश
मोहाली के फेज-8 में दो दोस्तों राजिंदर और गुरप्रीत पर तीन युवकों ने हमला किया जब वे रात में खाना खाने निकले थे। हमलावरों ने तेजधार हथियारों से हमला करके मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। शोर मचाने पर वे भाग गए। मोहाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली की सड़कों पर रात को घूमना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि स्नैचर और लुटेरे वारदात की फिराक में रहते हैं। फेज-8 में खाना खाने आए दो दोस्तों पर बाइक सवार तीन युवकों ने हमलाकर मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। दोनों के सिर पर तेजधार हथियार से हमला किया। दोनों दोस्तों के शोर मचाने पर बाइक सवार युवक भाग गए। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
फेज-10 में रहने वाले राजिंदर ने बताया कि वह और उसका दोस्त गुरप्रीत एक ही कंपनी में जाॅब करते हैं। दोनों एक ही पीजी में रहते हैं। रात करीब 11 बजे वे फेज-8 में खाना खाने के लिए गए थे। मुख्य सड़क पर खड़े थे तभी एक बाइक पर तीन युवक आए। उन युवकों ने दोनों दोस्तों के सिर पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया और मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की।
राजिंदर और गुरप्रीत ने माेबाइल फोन नहीं दिए और शोर मचाना शुरू कर दिया। यह देखकर तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए। इसके बाद वहां पर राहगीर और आसपास रहने वाले लोग इकट्ठा हो गए। दोनों दोस्तों को घायलावस्था में सेक्टर-6 के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया।
