डड्डूमाजरा की कायापलट शुरू, चंडीगढ़ के बदनुमा कचरा डंप की जगह आएगी हरियाली; मेयर बबला ने किया निरीक्षण
चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला ने डड्डूमाजरा लेगेसी वेस्ट डंपिंग साइट का निरीक्षण किया और खनन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कचरा हटाने के बाद भूमि को हरा-भरा बनाने की योजना बनाने को कहा। मेयर ने पर्यावरणीय मानकों का पालन करने और समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने पर जोर दिया। सभी विभागों ने डड्डूमाजरा को स्वच्छ और हरित बनाने का संकल्प लिया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला ने आज डड्डूमाजरा स्थित लेगेसी वेस्ट डंपिंग साइट का दौरा किया और चल रहे उपचार एवं खनन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उनके साथ मुख्य अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी और नगर निगम के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
निरीक्षण का उद्देश्य कार्य की गति का मूल्यांकन करना, सुरक्षा व पर्यावरणीय मानकों के पालन को सुनिश्चित करना और परियोजना में जवाबदेही को और मजबूत करना था।
मेयर ने निरीक्षण के दौरान अब तक अप्रसंस्कृत पड़े कचरे की मात्रा पर चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि शेष लेगेसी वेस्ट खनन कार्य को तेज किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरा कार्य तय समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि यह परियोजना न केवल स्वच्छता मानकों में सुधार के लिए जरूरी है, बल्कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और पर्यावरणीय क्षति रोकने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मेयर ने इस बात पर भी जोर दिया कि कचरा पूरी तरह हटने के बाद इस भूमि को आकर्षक और पर्यावरणीय रूप से संवर्धित स्वरूप में विकसित किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि पुनः प्राप्त भूमि पर सुंदर लैंडस्केपिंग, पौधारोपण और स्वच्छ, हरे-भरे सार्वजनिक क्षेत्रों के निर्माण की योजना अभी से तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि यह स्थल शहरी पुनरुत्थान का मॉडल बनना चाहिए और शहर की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को दर्शाना चाहिए।
मेयर ने परियोजना के हर चरण में सर्वोत्तम पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता दोहराई। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम कर रही टीमों के प्रयासों की सराहना की, लेकिन साथ ही गति बनाए रखने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। निरीक्षण के अंत में सभी विभागों ने समन्वय के साथ काम करने और डड्डूमाजरा क्षेत्र को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और हरित बनाने का संकल्प दोहराया।
