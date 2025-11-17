डड्डूमाजरा की कायापलट शुरू, चंडीगढ़ के बदनुमा कचरा डंप की जगह आएगी हरियाली; मेयर बबला ने किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला ने आज डड्डूमाजरा स्थित लेगेसी वेस्ट डंपिंग साइट का दौरा किया और चल रहे उपचार एवं खनन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उनके साथ मुख्य अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी और नगर निगम के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

निरीक्षण का उद्देश्य कार्य की गति का मूल्यांकन करना, सुरक्षा व पर्यावरणीय मानकों के पालन को सुनिश्चित करना और परियोजना में जवाबदेही को और मजबूत करना था। मेयर ने निरीक्षण के दौरान अब तक अप्रसंस्कृत पड़े कचरे की मात्रा पर चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि शेष लेगेसी वेस्ट खनन कार्य को तेज किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरा कार्य तय समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि यह परियोजना न केवल स्वच्छता मानकों में सुधार के लिए जरूरी है, बल्कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और पर्यावरणीय क्षति रोकने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मेयर ने इस बात पर भी जोर दिया कि कचरा पूरी तरह हटने के बाद इस भूमि को आकर्षक और पर्यावरणीय रूप से संवर्धित स्वरूप में विकसित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि पुनः प्राप्त भूमि पर सुंदर लैंडस्केपिंग, पौधारोपण और स्वच्छ, हरे-भरे सार्वजनिक क्षेत्रों के निर्माण की योजना अभी से तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि यह स्थल शहरी पुनरुत्थान का मॉडल बनना चाहिए और शहर की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को दर्शाना चाहिए।