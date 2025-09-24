Language
    चंडीगढ़ से भानभौरी माता मंदिर तक सीटीयू ने चलाई बस, नवरात्र पर श्रद्धालुओं के लिए खास सौगात

    By Rajesh Dhall Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:07 PM (IST)

    चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) ने नवरात्र मेले पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष बस सेवा शुरू की है। यह बस चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित बस स्टैंड से भानभौरी माता मंदिर होते हुए बरवाला तक चलेगी। 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाली इस बस सेवा से श्रद्धालुओं को माता भानभौरी के दर्शन करने में सुविधा होगी और उन्हें सुरक्षित व आरामदायक यात्रा मिलेगी। किराया 270 रुपये प्रति यात्री है।

    माता भानभौरी जी के धाम पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बस सेवा का सीधा लाभ मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नवरात्र मेले के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) ने विशेष बस सेवा शुरू की है। यह बस सेवा 24 सितंबर से 1 अक्तूबर तक प्रतिदिन उपलब्ध रहेगी। चंडीगढ़ के सेक्टर-17 बस अड्डे से भानभौरी माता मंदिर होते हुए बरवाला तक बस चलाई गई है।

    बड़ी संख्या में माता भानभौरी जी के धाम पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को इससे सीधा लाभ मिलेगा। सीटीयू अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, विश्वसनीय, आरामदायक और किफायती परिवहन उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के माता भानभौरी जी के दर्शन कर सकें। इससे पहले चंडीगढ़ से कई धार्मिक स्थलों के लिए सीधी बसें चल रही हैं। 

    बस सेवा की प्रमुख विशेषताएं

    प्रारंभिक स्थान : आईएसबीटी-17, चंडीगढ़

    रूट : आईएसबीटी-17 → अंबाला सिटी → कैथल → भानभौरी माता मंदिर → बरवाला

    प्रस्थान समय : सुबह 6:55 बजे, आईएसबीटी-17 से

    वापसी समय : दोपहर 12:45 बजे, बरवाला से

    किराया : आईएसबीटी-17 से भानभौरी माता मंदिर तक 270/- प्रति यात्री

