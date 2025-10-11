एएल वर्लैंड कंपनी बनाई, क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच दिखाया, मोहाली में लोगों से ठग लिए 99 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, मोहाली। क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर भारी मुनाफे का लालच देकर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। मोहाली पुलिस ने तीन आरोपितों पटियाला के गांव घनौर निवासी पवन कुमार, गुरजीत सिंह और हरियाणा निवासी शिंगारा सिंह के खिलाफ थाना सोहाना में आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्य शिकायतकर्ता संदीप सूद ने पुलिस को बताया कि एएल वर्लैंड कंपनी के माध्यम से उसके समेत दर्जनभर लोगों से लगभग 99 लाख की ठगी की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिकायत के अनुसार कंपनी का एमडी गुरजीत सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर निवेशकों को क्रिप्टो काॅइन में पैसा लगाने का झांसा देता था। कई लोगों ने नकद राशि दी, जबकि कुछ ने बैंक ट्रांसफर के जरिये निवेश किया। संदीप सूद ने बताया कि उसका रिश्तेदार पवन कुमार ही उसे 2019 में इस कंपनी में निवेश करने के लिए लेकर गया था।