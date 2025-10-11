एएल वर्लैंड कंपनी बनाई, क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच दिखाया, मोहाली में लोगों से ठग लिए 99 लाख रुपये
मोहाली में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 99 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। एएल वर्लैंड कंपनी के एमडी गुरजीत सिंह और उसके साथियों पर निवेशकों को क्रिप्टो कॉइन में निवेश का लालच देकर ठगी करने का आरोप है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर भारी मुनाफे का लालच देकर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। मोहाली पुलिस ने तीन आरोपितों पटियाला के गांव घनौर निवासी पवन कुमार, गुरजीत सिंह और हरियाणा निवासी शिंगारा सिंह के खिलाफ थाना सोहाना में आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्य शिकायतकर्ता संदीप सूद ने पुलिस को बताया कि एएल वर्लैंड कंपनी के माध्यम से उसके समेत दर्जनभर लोगों से लगभग 99 लाख की ठगी की गई है।
शिकायत के अनुसार कंपनी का एमडी गुरजीत सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर निवेशकों को क्रिप्टो काॅइन में पैसा लगाने का झांसा देता था। कई लोगों ने नकद राशि दी, जबकि कुछ ने बैंक ट्रांसफर के जरिये निवेश किया। संदीप सूद ने बताया कि उसका रिश्तेदार पवन कुमार ही उसे 2019 में इस कंपनी में निवेश करने के लिए लेकर गया था।
धीरे-धीरे उसने और अन्य पीड़ितों ने लाखों रुपये निवेश किए। लेकिन जब उन्होंने रकम वापसी की मांग की तो उन्हें लगातार टालमटोल किया गया। आखिरकार सभी पीड़ितों ने मोहाली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
