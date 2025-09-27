Chandigarh News: धनास में बदमाशों ने घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक घायल; इलाके में दहशत

चंडीगढ़ के धनास में शनिवार रात कुछ बदमाशों ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की जिससे इलाके में दहशत फैल गई। दो-तीन गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने घर के आगे और पीछे से गोलियां बरसाईं। इस घटना में सुनील नामक एक व्यक्ति घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। धनास स्थित स्मॉल फ्लैट्स नंबर 105 पर शनिवार रात उस समय दहशत फैल गई जब कुछ बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। देर रात करीब साढ़े नौ बजे दो से तीन गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने घर के आगे और पीछे से गोलियां बरसाईं।

अचानक हुई इस वारदात से पूरा इलाका गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा और लोग दहशत में अपने-अपने घरों में दुबक गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वारदात के समय घर पर अमरजीत तोता, अमित, सुनील और अभिषेक मौजूद थे। गोलियों की बौछार के दौरान सुनील (25) को हाथ में गोली लग गई। घायल को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से सेक्टर-16 अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

सूचना मिलते ही थाना सारंगपुर पुलिस की टीम एएसआई पवन के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल से कई खाली कारतूस बरामद किए हैं और मौके की बारीकी से जांच की जा रही है।