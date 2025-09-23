दंपती ने अफसरों से जान पहचान दिखाई, चंडीगढ़ पुलिस भर्ती की चयन सूची भेजी और युवक को ठग लिया

चंडीगढ़ में एक दंपती ने नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से साढ़े तीन लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों ने व्हाट्सएप पर नकली भर्ती सूची भेजकर उसे फंसाया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी जिसके बाद दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। दंपती ने नौकरी के नाम पर पांच लाख रुपये की मांग की थी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस में कॉन्स्टेबल नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक दंपती ने युवक से साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी कर ली। दंपती ने भरोसा दिलाने के लिए अफसरों से जान-पहचान दिखाई और युवक को व्हाट्सएप पर कॉन्स्टेबल भर्ती की चयन सूची तक भेज दी। सेक्टर-52 निवासी देशराज चौहान ने पुलिस को बताया कि वह नौकरी की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सेक्टर-52 निवासी करण से हुई।

करण ने भरोसा दिलाया कि उसके जानकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में काम करते हैं और उनकी अफसरों से गहरी जान पहचान है। उसने दावा किया कि अब तक कई युवकों को वह चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती करवा चुका है। करण ने देशराज से पांच लाख रुपये में नौकरी लगवाने की बात कही। इस पर देशराज ने सबसे पहले दो लाख रुपये उसे दे दिए।

कुछ समय बाद करण ने व्हाट्सएप पर उसे एक सिलेक्शन लिस्ट भेजी, जिसमें उसका नाम शामिल था। इसके बाद करण की पत्नी मनीषा ने फोन कर कहा कि ज्वॉनिंग के लिए डेढ़ लाख रुपये और देने होंगे। देशराज ने भरोसा कर मनीषा को भी पैसे दे दिए, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। जब देशराज ने भेजी गई सिलेक्शन लिस्ट की जांच करवाई तो वह जाली निकली।