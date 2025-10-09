डेराबस्सी में फिल्म की शूटिंग पर बवाल, बिना परमिशन ट्रैफिक रोकने से लगा जाम, लोगों के विरोध पर बदलनी पड़ी लोकेशन

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। काॅलेज रोड पर पंजाबी फिल्म की शूटिंग उस समय विवादों में घिर गई जब बिना परमिशन के ट्रैफिक रोकने पर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध बढ़ने पर फिल्म यूनिट को शूटिंग स्थल बदलना पड़ा। करीब 2 बजे डेराबस्सी पुलिस स्टेशन के नजदीक टेकू काॅलोनी मोड़ पर ओटीटी प्लेटफार्म के लिए “पुलिस वर्सेस पुलिस” नामक पंजाबी फिल्म की शूटिंग की जा रही थी। लगभग तीन दर्जन सदस्यों की टीम कैमरे, उपकरणों और गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची थी।

एक सीन में गली से भागता व्यक्ति छलांग लगाकर काॅलेज रोड पर आता है और उसके पीछे फिल्म का हीरो दौड़ता है। इस सीन की शूटिंग के लिए टीम ने रोड के दोनों ओर से ट्रैफिक रोक दिया। समस्या यह थी कि शूटिंग और ट्रैफिक रोकने के लिए टीम के पास कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं थी। न ही किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी। टीम के कुछ सादे कपड़ों में बाउंसर करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक रोकते रहे, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।