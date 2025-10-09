Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डेराबस्सी में फिल्म की शूटिंग पर बवाल, बिना परमिशन ट्रैफिक रोकने से लगा जाम, लोगों के विरोध पर बदलनी पड़ी लोकेशन

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:15 PM (IST)

    डेराबस्सी में बिना अनुमति के पंजाबी फिल्म 'पुलिस वर्सेस पुलिस' की शूटिंग के दौरान विवाद हो गया। कॉलेज रोड पर ट्रैफिक रोकने से लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद फिल्म यूनिट को शूटिंग स्थल बदलना पड़ा। निर्देशक अमनदीप सिंह ढींढ़सा ने बताया कि उनके पास शूटिंग की अनुमति नहीं थी और उन्होंने लोगों को हुई परेशानी के लिए खेद जताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    डेराबस्सी पुलिस स्टेशन के नजदीक “पुलिस वर्सेस पुलिस” की शूटिंग के दौरान मचा बवाल।

    संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। काॅलेज रोड पर पंजाबी फिल्म की शूटिंग उस समय विवादों में घिर गई जब बिना परमिशन के ट्रैफिक रोकने पर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध बढ़ने पर फिल्म यूनिट को शूटिंग स्थल बदलना पड़ा। करीब 2 बजे डेराबस्सी पुलिस स्टेशन के नजदीक टेकू काॅलोनी मोड़ पर ओटीटी प्लेटफार्म के लिए “पुलिस वर्सेस पुलिस” नामक पंजाबी फिल्म की शूटिंग की जा रही थी। लगभग तीन दर्जन सदस्यों की टीम कैमरे, उपकरणों और गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक सीन में गली से भागता व्यक्ति छलांग लगाकर काॅलेज रोड पर आता है और उसके पीछे फिल्म का हीरो दौड़ता है। इस सीन की शूटिंग के लिए टीम ने रोड के दोनों ओर से ट्रैफिक रोक दिया। समस्या यह थी कि शूटिंग और ट्रैफिक रोकने के लिए टीम के पास कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं थी। न ही किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी। टीम के कुछ सादे कपड़ों में बाउंसर करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक रोकते रहे, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।


    लंबे समय तक सड़क जाम रहने से राहगीर परेशान हो गए। जब कुछ लोगों ने विरोध किया तो टीम के कुछ सदस्य उनसे उलझ पड़े। स्थिति बिगड़ती देख यूनिट को शूटिंग रोकनी पड़ी और पूरी टीम अपना सामान समेटकर मौके से हट गई।

    फिल्म के डायरेक्टर अमनदीप सिंह ढींढ़सा ने बताया कि हम पिछले दो हफ्तों से जवाहरपुर गांव में शूटिंग कर रहे हैं, जिसकी हमारे पास बाकायदा परमिशन है। कालेज रोड पर सिर्फ एक छोटे दृश्य के लिए शूटिंग रखी थी, लेकिन ट्रैफिक रोकने की अनुमति नहीं थी। लोगों को हुई परेशानी के लिए हम खेद जताते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के विरोध के बाद उन्होंने यह सीन टेकू कालोनी की दूसरी गली में शिफ्ट कर दिया।