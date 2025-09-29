Language
    जीरकपुर के गांव नाभा साहिब में दूषित पानी पीने से लोग मर रहे, मचा हाहाकार, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संभाला मोर्चा

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:20 PM (IST)

    जीरकपुर के नाभा साहिब गांव में दूषित पानी पीने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई और दो महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं। प्रशासन ने पानी के स्रोत की जांच की और डॉक्टरों की टीम तैनात की। स्वास्थ्य विभाग ने पानी उबालकर पीने की सलाह दी और क्लोरीन की गोलियां बांटी। कांग्रेस नेता दीपिंदर सिंह ढिल्लों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।

    नगर परिषद जीरकपुर के अधीन पड़ते गांव नाभा साहिब में हो रही दूषित पानी की सप्लाई।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। नगर परिषद जीरकपुर के अधीन पड़ते गांव नाभा साहिब में दूषित पानी पीने से लोगों की सेहत बिगड़ रही। दस्त और उल्टी लगने से 90 वर्षीय बुजुर्ग जय सिंह की मौत हो गई।परिवार का आरोप है कि दूषित पानी से पीने से बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी थी। इसी परिवार की दो महिलाएं भी चंडीगढ़ व पंचकूला के सरकारी अस्पतालों में जीवन-मौत की जंग लड़ रही हैं।

    इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दूषित पानी के स्रोत की पहचान की। गांव में डॉक्टरों की टीम तैनात कर लोगों की जांच की गई और दवाइयां दी गईं। अधिकारियों के अनुसार, रविवार को 8-10 लोगों में दस्त और उल्टी की शिकायत सामने आई।

    नगर परिषद की ओर से भेजे टैंकर का ही पानी पीने की सलाह

    पिंडवासियों की मदद के लिए नगर परिषद और डॉक्टरों की टीम रविवार को पिंड नाभा साहिब में मौजूद रही। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीजों को दवाइयां दी और अन्य ग्रामीणों को जागरूक किया कि वे पानी को उबालकर पिएं और खाने-पीने की वस्तुओं को ढक कर रखें।

    स्वास्थ्य विभाग ने अपील की कि केवल नगर परिषद की ओर से भेजे जा रहे टैंकर के पानी का ही प्रयोग करें। साथ ही टैंकर के पानी में क्लोरीन की गोली मिलाकर कम से कम एक घंटे बाद पीने की सलाह दी गई। विभाग ने घर-घर क्लोरीन की गोलियां और ओआरएस के पैकेट भी वितरित किए।

    टीम के सदस्य जतिंदर सिंह गिल ने बताया कि उनकी टीम घर-घर सर्वेक्षण कर रही है और जिसमें भी कोई मरीज दस्त या उल्टी से प्रभावित पाया जाता है, उसे जांच के लिए कैंप में लाया जा रहा है। उन्होंने लाेगों से अपील की कि बाहरी खान-पान से परहेज करें और बीमारी के किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं।

    कांग्रेस नेता दीपिंदर सिंह ढिल्लों का दौरा और समर्थन

    कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हल्का डेराबस्सी के इंचार्ज दीपिंदर सिंह ढिल्लों ने पिंड नाभा साहिब का दौरा किया। उन्होंने जय सिंह के परिवार के सदस्यों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। ढिल्लों ने कहा कि गांव में बीमारी फैलने के लिए नगर प्रशासन जिम्मेदार है।

    ग्रामीणों ने कई दिनों से नगर परिषद के अधिकारियों को शिकायत दी थी कि गांव में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हुई और परिवार की दो महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं।

    उन्होंने मृतक के परिवार के लिए मुआवजा देने और अस्पताल में भर्ती महिलाओं का इलाज पंजाब सरकार द्वारा मुफ्त कराने की मांग की। ढिल्लों ने कहा कि प्रभावित परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा।