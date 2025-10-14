Language
    चंडीगढ़ में काॅन्स्टेबल के बेटे ने हेड काॅन्स्टेबल की बाइक रुकवाई और कर दिया तेजधार हथियार से हमला

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:21 PM (IST)

    चंडीगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना में एक कॉन्स्टेबल के बेटे ने हेड कॉन्स्टेबल पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले में हेड कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सेक्टर-26 के पास हुई जब हेड काॅन्स्टेबल पेट्रोल भरवाने गया था। हमलावर ने सोने की चेन और नकदी भी लूट ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सेक्टर-26 स्थित टिंबर मार्केट के पास हुई घटना।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। एक कॉन्स्टेबल के बेटे ने यूटी पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। घायल हेड कॉन्स्टेबल अरुण कुमार को जीएमएसएच-16 अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रात को हुई।

    अरुण कुमार अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए सेक्टर-26 स्थित टिंबर मार्केट के पास पहुंचे। इसी दौरान काॅन्स्टेबल का बेटा ओमबीर उनकी बाइक के सामने आया और उन पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले में अरुण कुमार को गंभीर चोटें आईं।

    उन्होंने बताया कि हमलावर ने न केवल हमला किया, बल्कि उनकी सोने की चेन और नकदी भी लूट ली। अरुण कुमार ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। पीसीआर वैन मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया।