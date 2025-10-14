चंडीगढ़ में काॅन्स्टेबल के बेटे ने हेड काॅन्स्टेबल की बाइक रुकवाई और कर दिया तेजधार हथियार से हमला

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। एक कॉन्स्टेबल के बेटे ने यूटी पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। घायल हेड कॉन्स्टेबल अरुण कुमार को जीएमएसएच-16 अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रात को हुई।

अरुण कुमार अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए सेक्टर-26 स्थित टिंबर मार्केट के पास पहुंचे। इसी दौरान काॅन्स्टेबल का बेटा ओमबीर उनकी बाइक के सामने आया और उन पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले में अरुण कुमार को गंभीर चोटें आईं।