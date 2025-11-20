कार्यक्रमों में अनुशासनहीनता पर कांग्रेस गंभीर, आरोपियों पर होगी कार्रवाई; अनुशासन कमेटी करेगी विवादों की सुनवाई

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सार्वजनिक मंचों और कार्यक्रमों में अनुशासनहीनता रोकने के लिए गंभीर हुई कांग्रेस अब सख्त फैसले लेने की तैयारी में है। आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, ताकि पार्टी में मनमर्जी चला रहे नेताओं को संदेश दिया जा सके कि अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

अनुशासनात्मक कार्रवाई कमेटी विवादों की तह में जाने के लिए 22 नवंबर को अंबाला से जोन-वार बैठकों की शुरुआत करने जा रही है। अंबाला स्थित पार्टी कार्यालय में होने वाली इस बैठक में पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल के तमाम प्रमुख नेता, विधायक और दोनों जिलाध्यक्ष (ग्रामीण व शहरी) शामिल होंगे। चंडीगढ़ में हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई कमेटी की प्रारंभिक मीटिंग में हरियाणा को पांच जोन में बांटा गया था। उसी क्रम में अंबाला जोन की बैठक को प्राथमिकता दी गई है।

इसी बैठक में दूसरे जोन की तारीखें तय होंगी। यह बैठक कांग्रेस के भीतर बढ़ते गुटीय तनाव, नेताओं की अदावत, प्रोटोकॉल उल्लंघन और सार्वजनिक विवादों पर निर्णायक कदम उठाने के लिहाज से अत्यंत अहम मानी जा रही है। कमेटी इस बार रुख सख्त रखने के मूड में है। ऐसे में चाहे मामला छोटा हो या बड़ा, कार्रवाई तय मानी जा रही है।

28 अक्टूबर को गठित अनुशासन कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल सिंह मलिक पहले ही साफ कर चुके हैं कि कमेटी पुराने मामलों पर नोटिस नहीं लेगी, क्योंकि वे गठन से पहले की हैं। हालांकि चर्चा पुरानी शिकायतों पर भी होगी जैसे चंद्रमोहन बिश्नोई और फरीदाबाद से जुड़ी दो-तीन पुरानी शिकायतें हैं। परंतु कमेटी सूत्रों के मुताबिक इन पर कार्रवाई की संभावना बहुत कम मानी जा रही है।