चंडीगढ़ के मनीमाजरा में मकानों की एनओसी जारी हुई न पानी का कनेक्शन मिला, लोगों में आक्रोश, कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने संभाला मोर्चा
मनीमाजरा जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व हरमोहिंदर सिंह लक्की, सुरजीत ढिल्लों और संजीव गाबा ने किया। निवासियों की शिकायतें हैं कि मकानों की एनओसी जारी नहीं हो रही, पानी के कनेक्शन नहीं मिल रहे, पानी गंदा आ रहा है, सड़कें टूटी हैं और 24x7 पानी की योजना विफल हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने निगम और भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा जिला कांग्रेस कमेटी ने वीरवार नगर निगम के एनएसई कार्यालय का घेराव कर एक विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का उद्देश्य क्षेत्र की लंबे समय से लंबित समस्याओं के खिलाफ जनता का आक्रोश व्यक्त करना था।
मकानों की एनओसी जारी न होना, कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के बिना स्थाई पानी के कनेक्शन न मिलना, गंदे पानी की सप्लाई, टूटी-फूटी सड़कों की बदहाल स्थिति और 24×7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की विफलता से लोग परेशान हैं।
इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत ढिल्लों और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजीव गाबा ने किया।
बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक तख्तियां लेकर नगर निगम और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन में शामिल हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल ने मोर्चा संभाला।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।