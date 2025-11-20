हरियाणा: प्रवक्ता और मीडियाकर्मी की तलाश में कांग्रेस, जल्दी शुरू होगी प्रतिभावान खोज प्रतियोगिता

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग ने राष्ट्रीय प्रवक्ता, पेनलिस्ट और इंटरनेट व संचार मीडिया से जुड़े पदाधिकारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभावान खोज (टेलेंट हंट) के नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा 2025 का वर्ष विशेष रूप से संगठन सर्जन अभियान का वर्ष घोषित किया गया है।

हरियाणा कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी संजीव भारद्वाज ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत वरिष्ठ नेताओं की राय से एक विशेष कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में संजीव भारद्वाज, चांदवीर हुड्डा, केवल ढींगरा और राय सिंह गुर्जर को संयोजक नियुक्त किया गया है।

सुनील शर्मा, मोनिका डूमरा तथा राकेश गर्ग को इंटरनेट मीडिया समन्वयक बनाया गया है। इसके साथ ही डेलिगेट भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें सर्वमित्र कांबोज, मनीष खटाना, सुरेश रोड, मनीष राणा, दीपांशु बंसल, मुकेश सैनी, मामन चाचरिया व नीतिश शर्मा शामिल हैं।

संजीव भारद्वाज के अनुसार इस कमेटी के गठन का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े उन कार्यकर्ताओं की पहचान करना है, जिन्हें राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों के साथ-साथ देश व प्रदेश की राजनीति का बखूबी ज्ञान हो और अपनी बात हर परिस्थिति में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर जनता तक पहुंचाने में सक्षम हों।