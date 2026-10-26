'नशा और कानून व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बने', चंडीगढ़ में बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल का सरकार पर हमला

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने वरिष्ठ नेताओं के साथ दिनभर बैठकें कीं। इसके बाद प्रेसवार्ता में दोनों नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और पंजाब में सरकार बनाएगी। उन्होंने चार नवंबर को संगरूर में राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली को पंजाब में बदलाव की शुरुआत बताया।

सचिन पायलट ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पंजाब के लोगों को बताया जाए कि उनके साथ कौन खड़ा है और कौन उनके खिलाफ।

उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा देश के लिए महत्वपूर्ण रहा है। आज किसानों की समस्याएं, युवाओं में बेरोजगारी, नशा और कानून व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बन चुके हैं। पिछले पांच वर्षों में युवाओं और आम परिवारों की स्थिति चिंताजनक हुई है।