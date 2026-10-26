केंद्रीय गृह मंत्री शाह 1 नवंबर को आएंगे चंडीगढ़, प्रशासन तैयारियाें में जुटा; सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक नवंबर को चंडीगढ़ आ सकते हैं। वे चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस यानी रेजिंग डे पर सेक्टर-17 के तिरंगा पार्क में होने वाले भव्य समारोह शिरकत करेंगे। शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है और सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं।

एक नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के साथ चंडीगढ़ पुलिस का पुनर्गठन हुआ था। इस लिहाज से वर्ष 2026 का रेजिंग डे विशेष महत्व रखता है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। वे भव्य परेड की सलामी लेंगे।

इसके साथ प्रशासन को यह भी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में गृह मंत्री चंडीगढ़वासियों की समस्याओं को हल करने पर कोई राहतभरी घोषणा भी कर सकते हैं। इस समय पुनर्वास काॅलोनियों के मकानों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की फाइल गृह मंत्रालय को भेजी जा चुकी है इसके साथ ही उद्योगपतियों के भी कई मामले गृह मंत्रालय में लंबित है।