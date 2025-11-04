वो मेरे पिता समान थे, मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं...', पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह पर टिप्पणी के बाद बोले वड़िंग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रदेश कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि देश के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्व. बूटा सिंह उनके लिए पिता समान थे और वह उनका या किसी अन्य का कभी अपमान नहीं कर सकते।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वड़िंग ने कहा कि वह एक बार फिर से स्पष्ट करते हैं कि तरनतारन उपचुनाव में प्रचार के दौरान उनका इरादा स्व. बूटा सिंह का अपमान करने का नहीं था और अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो वह बिना शर्त माफी मांगते हैं। वड़िंग ने कहा कि उन्होंने स्व. बूटा सिंह के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा।