    वो मेरे पिता समान थे, मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं...', पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह पर टिप्पणी के बाद बोले वड़िंग

    By Kailash Nath<br/> Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:43 PM (IST)

    कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने स्पष्ट किया कि स्व. बूटा सिंह उनके पिता समान थे और उनका अपमान करने का उनका कोई इरादा नहीं था। तरनतारन उपचुनाव में प्रचार के दौरान अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो वे बिना शर्त माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक समावेशी संगठन है जो योग्यता के आधार पर अवसर प्रदान करता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता।

    मेरे पिता समान थे स्व. बूटा सिंह, बिना शर्त माफी मांगता हूं: वड़िंग

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रदेश कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि देश के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्व. बूटा सिंह उनके लिए पिता समान थे और वह उनका या किसी अन्य का कभी अपमान नहीं कर सकते।

    वड़िंग ने कहा कि वह एक बार फिर से स्पष्ट करते हैं कि तरनतारन उपचुनाव में प्रचार के दौरान उनका इरादा स्व. बूटा सिंह का अपमान करने का नहीं था और अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो वह बिना शर्त माफी मांगते हैं। वड़िंग ने कहा कि उन्होंने स्व. बूटा सिंह के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा।

    वड़िंग ने कहा कि मैंने बूटा सिंह के बारे में जो कुछ भी कहा, वह कांग्रेस पार्टी के एक समावेशी संगठन होने के सकारात्मक संदर्भ में था। कांग्रेस योग्यता और क्षमता के आधार पर सभी को अवसर प्रदान करती है और जाति, पंथ या धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो वह एक बार फिर से बिना शर्त माफी मांगते हैं। ’