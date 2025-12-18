'पंजाब पंचायत चुनाव में AAP ने छपवाए नकली बैलेट पेपर', चरणजीत चन्नी का बड़ा आरोप

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कांग्रेस लंबे समय से ईवीएम पर सवाल खड़े करती आ रही है। संसद में ईवीएम को लेकर खासी बहस भी हुई।

संसद में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने तो केंद्र सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की चुनौती तक दे डाली।

वहीं, पंजाब में संपन्न हुए जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनाव में कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बैलेट पेपर को लेकर सवाल खड़े कर दिए।

14 दिसंबर को हुए मतदान से पहले चन्नी ने कहा कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने नकली बैलेट पेपर छपवा लिए ताकि चुनाव में धांधली की जा सके।

वहीं, शिअद के नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने भी चुनाव के दौरान फतेहगढ़ साहिब में आप पार्टी उम्मीदवार अमरिंदर सिंह मदोफल द्वारा मतदान से दस घंटे पहले मतपत्र जारी किए जाने का मुद्दा चुनाव के दौरान उठाया था।

यह कोई पहला मौका नहीं हैं जब बैलेट पेपर पर सवाल खड़े हुए हों। पंचायत चुनाव के दौरान भी फर्जी बैलेट पेपर छपवाने का मुद्दा उठा था। हालांकि चुनाव के बाद फर्जी बैलेट पेपर पाए जाने का कोई भी मामला सामने नहीं आया।