    चंडीगढ़: 'साइकिल ट्रैक जल्द पूरा करें, सड़क संकेतक राष्ट्रीय मानकों के अनुसार लगाएं', डीसी निशांत यादव के सख्त आदेश

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:22 PM (IST)

    उपायुक्त निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। उन्होंने साइकिल ट्रैक को जल्द पूरा करने और सड़क संकेतकों को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने हल्लोमाजरा से बेहलाना तक बन रहे साइकिल ट्रैक के काम में तेजी लाने को कहा। उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा कार्यों की सराहना की और सभी विभागों को समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।

    जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए निर्देश (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। उपायुक्त निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में शहर में चल रहे सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कामों की समीक्षा की गई।

    बैठक में एसएसपी (ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी), इंजीनियरिंग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के अधिकारी मौजूद रहे।

    उपायुक्त ने इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिया कि साइकिल ट्रैक के निर्माण में कंक्रीट की जगह डामर (बिटुमिनस) का इस्तेमाल किया जाए, ताकि साइकिल चालकों को बेहतर और आरामदायक सवारी मिल सके।

    उन्होंने हल्लोमाजरा लाइट प्वाइंट से बेहलाना लाइट प्वाइंट तक बन रहे साइकिल ट्रैक के धीमी गति से चल रहे काम पर नाराजगी जताई और जल्द पूरा करने के आदेश दिए।

    उन्होंने कहा कि सभी सड़क संकेतक बोर्ड जैसे गति सीमा और ट्रैफिक सलाह बोर्ड भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के नवीनतम नियमों के अनुसार लगाए जाएं, ताकि पूरे शहर में एक समान मानक बने रहें।

    बैठक में उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा को लेकर किए गए हालिया कार्यों की भी सराहना की। इनमें रंबल स्ट्रिप्स लगाना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन चिन्हित करना, और प्रमुख चौराहों जैसे सेक्टर 52/53-42/43 तथा 41/42-54/55 पर एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिग्नल लगाना शामिल है।

    उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग अपने कार्य समय पर पूरे करें ताकि सड़क सुरक्षा बेहतर हो, ट्रैफिक सुचारू रहे और नागरिकों की यात्रा अधिक सुरक्षित हो सके।