डेराबस्सी में हादसा, कार की टक्कर से कॉलेज जा रही छात्रा की मौत, पिता और सहेली घायल

डेराबस्सी के पास एक सड़क हादसे में बीसीए की छात्रा सुखप्रीत कौर की मौत हो गई। छात्रा और उसकी सहेली पिता के साथ बाइक पर कॉलेज जा रही थी। एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। सुखप्रीत को चंडीगढ़ के अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया जबकि उसकी सहेली का इलाज चल रहा है।

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। गांव हरिपुर कूड़ा के नजदीक मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। कार की टक्कर से सुखमनी कॉलेज में पढ़ने वाली बीसीए की छात्रा की मौत हो गई। उसकी सहेली और पिता घायल हो गए। हादसे के बाद कार सवार लोग फरार हो गए। घायल छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज चल रहा है।

हादसे में जान गंवाने वाली 20 वर्षीय छात्रा सुखप्रीत के पिता बलजिंदर सिंह ने पुलिस को बयान दिए हैं कि वह अपनी बाइक पर सुखप्रीत और उसकी सहेली कुलदीप कौर को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। सुबह 9:15 बजे जब शिव मंदिर के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार सफेद स्विफ्ट कार ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े रेत के ढेर से फिसलते हुए सड़क पर गिरी। वे तीनों भी सड़क पर गिरे।

लोगों को इकट्ठा होता देख कार सवार लोग कार सहित फरार हो गए। लोगों ने घायलों को तुरंत डेराबस्सी के सिविल अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने दोनों लड़कियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ सेक्टर-32 जीएमसीएच रेफर कर दिया।