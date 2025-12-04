Chandigarh Weather: चंडीगढ़ में दो दिन तक शीतलहर का प्रकोप, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में ठंड ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

विभाग ने नागरिकों को सुबह-शाम विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बुधवार को अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य के करीब रहा, लेकिन न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया।

यह सामान्य से 5.2 डिग्री कम है, जिसके कारण हल्की हवाओं के बीच तीखी ठंड महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।

आने वाले 48 घंटे तक सुबह के समय घनी ठंड और दिन में हल्की धूप के आसार हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं, शहर में विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है।