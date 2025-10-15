सीएम मान की 'सड़क सुरक्षा फोर्स' से सड़क हादसे हुए कम, अब तक 40 हजार से ज्यादा लोगों की जान बचाई



डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में सरदार भगवंत सिंह मान सरकार की सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) ने सड़क हादसों में उल्लेखनीय कमी लाकर 45,000 से अधिक जिंदगियां बचाई हैं। जनवरी 2024 में शुरू हुई यह फोर्स 4100 किमी सड़कों पर हर 30 किमी पर तैनात है। टोयोटा हिलक्स और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसे हाईटेक 144 वाहनों से लैस टीमें 5-7 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर फर्स्ट एड और अस्पताल पहुंचाने का काम कर रही हैं।

एसएसएफ में 28% महिलाएं शामिल हैं, जो न केवल सड़क सुरक्षा बल्कि नशा तस्करी और वाहन चोरी जैसे अपराधों पर भी कार्रवाई कर रही हैं। आत्महत्या के 12 मामलों को रोकने, रात में महिला यात्रियों, स्कूली बच्चों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह फोर्स अहम भूमिका निभा रही है। एसएसएफ के क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले किसी भी बच्चे की सड़क हादसे में मौत नहीं हुई, जो ऐतिहासिक उपलब्धि है।

तकनीक का इस्तेमाल

एसएसएफ स्पीड गन, बॉडी कैमरा, ई-चालान और AI तकनीक से लैस है, जिससे पुलिसिंग तेज, स्मार्ट और पारदर्शी हुई है। हाल की बाढ़ में भी इस फोर्स ने राहत कार्यों में योगदान दिया। पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि एसएसएफ ने न केवल हादसों को कम किया, बल्कि लोगों का पुलिस पर भरोसा भी बढ़ाया है। इस बल को 144 आधुनिक वाहन प्रदान किए गए हैं।