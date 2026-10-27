मुख्यमंत्री मान के OSD घुम्मन ने बिक्रम मजीठिया को भेजा कानूनी नोटिस, 24 घंटे में पोट हटा माफी मांगने को कहा

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को कानूनी नोटिस भेजकर उनके इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई है। घुम्मन ने पोस्ट में लगाए गए आरोपों को निराधार, झूठा और मानहानिकारक बताते हुए 24 घंटे के भीतर इसे हटाने, सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में ऐसे आरोप नहीं लगाने का लिखित आश्वासन देने की मांग की है।

नोटिस में चेतावनी दी गई है कि मांगें पूरी नहीं होने पर मजीठिया के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और मानहानि के लिए हर्जाने का मुकदमा दायर किया जाएगा। 27 अक्टूबर, 2026 को जारी कानूनी नोटिस के अनुसार, मजीठिया ने 26 अक्टूबर को अपने सत्यापित एक्स हैंडल से एक पोस्ट साझा की थी। इसमें घुम्मन का नाम लेते हुए उन्हें कथित ड्रग्स नेटवर्क और नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़े मामलों से जोड़ा गया था।

पोस्ट में आम आदमी पार्टी सरकार के कथित ड्रग्स कनेक्शन का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि पंजाब में नशा मुक्ति केंद्रों की आड़ में ड्रग्स माफिया फल-फूल रहा है और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी राजबीर घुम्मन समेत अन्य ओएसडी की भूमिका पर सवाल उठते हैं।