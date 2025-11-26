सीएम मान ने प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट से पहले जापान के शीर्ष उद्योगपतियों से वर्चुअल चर्चा, निवेश का दिया न्योता

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट से पहले जापान के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने पंजाब को निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह बताते हुए राज्य में निवेश करने का न्योता दिया। मान ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने भूमि, बिजली और कुशल श्रमबल जैसी सुविधाओं का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री की ओर से जापान के साथ प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी की वकालत