Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम मान ने प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट से पहले जापान के शीर्ष उद्योगपतियों से वर्चुअल चर्चा, निवेश का दिया न्योता

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:58 PM (IST)

    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट से पहले जापान के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने पंजाब को निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह बताते हुए राज्य में निवेश करने का न्योता दिया। मान ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने भूमि, बिजली और कुशल श्रमबल जैसी सुविधाओं का भी उल्लेख किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री की ओर से जापान के साथ प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी की वकालत

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें