    सीएम मान और अरविंद केजरीवाल LPU के 'मिनी इंडिया' फेस्ट में हुए शामिल, यूनिवर्सिटी में दिखी एक भारत-श्रेष्ठ भारत की तस्वीर

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:36 PM (IST)

    लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में आयोजित 'वन इंडिया फेस्ट' में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस भव्य आयोजन में छात्रों ने भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत और व्यंजनों को प्रस्तुत किया, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। केजरीवाल ने इसे "भारत की एकता का शानदार उत्सव" बताया, जबकि मान ने युवा विकास पर जोर दिया। यह उत्सव राष्ट्रीय एकता और "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की भावना को बढ़ावा देता है।  

    LPU में भारतीय सांस्कृतिक एकता का हुआ भव्य प्रदर्शन

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में आयोजित भव्य ‘वन इंडिया फेस्ट’ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर केजरीवाल ने इस आयोजन को “भारत की एकता का शानदार उत्सव” करार देते हुए कहा कि पंजाब अब सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामूहिक विकास का प्रतीक भी बनता जा रहा है। दोनों नेताओं ने इस कार्यक्रम की भव्यता और संदेश की सराहना करते हुए युवाओं को देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कार्यक्रम में हज़ारों छात्रों ने ‘मिनी इंडिया’ थीम के तहत भारत की विविधता को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। देशभर के विभिन्न राज्यों—कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक—के लोक नृत्य, संगीत, पारंपरिक वेशभूषा और व्यंजनों के माध्यम से छात्रों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को एक मंच पर उतारा। यह आयोजन न केवल एक सांस्कृतिक उत्सव था, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की भावना का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी था।

    कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय का पूरा परिसर विभिन्न राज्यों की झांकियों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों और पारंपरिक स्टॉल्स से सजा हुआ था। छात्रों ने पंजाब का भांगड़ा, राजस्थान का घूमर, असम का बिहू, केरल का मोहिनीअट्टम, गुजरात का गरबा और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों सहित देश के कोने-कोने की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया। प्रत्येक प्रस्तुति में छात्रों की मेहनत, समर्पण और अपनी संस्कृति के प्रति गहरा लगाव झलक रहा था। यह देखकर उपस्थित दर्शक भावुक हो उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण गूंज उठा।

    अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को देश की विविधता के साथ जुड़ने और भाईचारे की भावना को मज़बूत करने का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा, “भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है। जब विभिन्न राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों के युवा एक साथ मिलकर एक मंच पर खड़े होते हैं, तो यह दर्शाता है कि हम सब एक है।” उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपनी संस्कृति को संजोएं और साथ ही दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करना भी सीखें।

    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा और युवा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं है, बल्कि युवाओं को संस्कारवान, प्रतिभाशाली और राष्ट्रभक्त नागरिक बनाना है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान इस दिशा में अद्भुत कार्य कर रहे है।” उन्होंने बताया कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं ला रही है।

    LPU के चांसलर अशोक मित्तल ने दोनों मुख्यमंत्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि ‘वन इंडिया फेस्ट’ विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय सांस्कृतिक आयोजन है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 30 से अधिक राज्यों के छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और लगभग 50,000 से अधिक छात्र, शिक्षक और अतिथि इस उत्सव का हिस्सा बने। मित्तल ने कहा, “हमारा उद्देश्य छात्रों को एक ऐसा मंच देना है जहां वे अपनी संस्कृति को न केवल प्रदर्शित करें, बल्कि दूसरों की संस्कृति को भी समझें और सराहें।”

    कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपने राज्य के विशेष व्यंजन तैयार करके परोसे। पंजाब का सरसों का साग और मक्की की रोटी, बंगाल की मछली और रसगुल्ला, हैदराबाद की बिरयानी, गुजरात का ढोकला और थेपला, महाराष्ट्र का वड़ा पाव, दक्षिण भारत का डोसा-इडली जैसे अनेक व्यंजनों की सुगंध से पूरा परिसर महक उठा। खाने के साथ-साथ हस्तशिल्प, पारंपरिक आभूषण और कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो भारत की समृद्ध कला और शिल्प परंपरा को दर्शाती थी।

    केजरीवाल ने LPU के चांसलर अशोक मित्तल और पूरी टीम को इस शानदार आयोजन के लिए विशेष बधाई दी। उन्होंने कहा, “पंजाब के युवा भारत का भविष्य है। उनकी प्रतिभा को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो ऊर्जा और उत्साह मैंने यहां देखा है, वह मुझे विश्वास दिलाता है कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है।” उन्होंने युवाओं से कहा कि वे न केवल अपने करियर के बारे में सोचें, बल्कि देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें।

    लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का ‘वन इंडिया फेस्ट’ आज एक राष्ट्रीय स्तर का सांस्कृतिक मंच बन चुका है। यह हर साल देशभर से हजारों छात्रों को एक साथ लाता है और “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के आदर्श को साकार करता है। यह उत्सव न केवल सांस्कृतिक विरासत को संजोने का माध्यम है, बल्कि युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और गौरव की भावना जगाने का भी एक सशक्त जरिया है। दोनों मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी यादगार और महत्वपूर्ण बना दिया।