'यह तो सीधे-सीधे वोट चारी करना हुआ...', SIR को लेकर CM मान ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना

इंद्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करवाने को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा किया है। आज यहां कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर बहुत सी राजनीतिक पार्टियों को ऐतराज है।

उन्हें सुनना चाहिए था। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए भगवंत मान ने कहा कि अब इन लोगों को ऐसा न हो कि जहां किसी और को वोट पड़ती हैं वहां उनकी वोट काट दी जाए। यह तो सीधे सीधे वोट चोरी होगा, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा हो सकता है।

पीएम मोदी को लेकर क्या बोले सीएम? मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री से समय न मिलने को लेकर भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि वह रैली प्रधानमंत्री भी हैं। आज कल बिहार के चुनाव में रैलियां करने को लेकर व्यस्त होंगे। अगर हमें वहां मिलने के लिए समय दे दें तो हम तो अपने राज्य की बात रखने के लिए बिहार में भी आ जाएंगे। चाहे पटना, गया या समस्तीपुर कहीं भी बुला लें।

पराली को लेकर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के आप पर भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली में पराली का प्रदूषण जाने के लिए हवा का उत्तर से दक्षिण की ओर चलना जरूरी है जो कि अभी तक नहीं चल रही है।

प्रदूषण पर साधा निशाना उन्होंने कहा कि मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि दिल्ली जाकर ही प्रदूषण क्यों रुक जाता है क्या उसे कनॉट प्लेस ज्यादा पसंद है। भगवंत मान ने कहा कि यह पंजाब के किसानों को राजनीतिक तौर पर बदनाम करने की साजिश है उन्होंने कहा कि या तो करने का कोई हल सुझाया जाए या फिर प्रधानमंत्री उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बुला ले जो प्रधान पैदा करते हैं ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके।