Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कांग्रेस ने पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक के तय कर लिए हैं रेट...', नवजोत कौर के बयान पर बोले CM भगवंत मान

    By Kailash Nath<br/> Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:11 PM (IST)

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डॉ. नवजोत कौर सिद्धू के सीएम फेस के लिए 500 करोड़ रुपये के बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पार्षद स ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कांग्रेस ने तो पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक के लिए रेट लिस्ट बनाए हुए हैं: मुख्यमंत्री भगवंत मान।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जापान और दक्षिण कोरिया का दस दिन का दौरा करके पंजाब पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डॉ. नवजोत कौर सिद्धू के सीएम फेस के लिए 500 करोड़ रुपये के बयान को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दो पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक के रेट लिस्ट बना रखे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मान ने कहा कि कांग्रेस ने तो कुर्सियों के हिसाब से रेट निर्धारित किए हुए हैं। यह पहला मौका था जब मुख्यमंत्री ने इस राजनीतिक विवाद पर अपना विचार रखा।

    मुख्यमंत्री ने कहा, जब कोई मुख्यमंत्री पद के लिए 500 करोड़ रुपये देगा तो वह लोक भलाई का काम नहीं बल्कि उसकी पहली कोशिश उस रुपये के कमाने की होगी, जो उसने दिए हैं। उसके बाद उसकी कोशिश आगे की कमाई करने की होगी। क्योंकि उसे मुनाफा भी तो कमाना है। उन्होंने कहा कि देखा जाए तो यह तो निलामी जैसा ही काम हो गया। जो ज्यादा बोली देगा उसे कुर्सी मिल जाएगी।

    मुख्यमंत्री यही नहीं रुके उन्हें शिरोमणि अकाली दल को लपेटते हुए कहा, आम आदमी पार्टी पंजाब में निवेश लाने की कोशिश कर रही है तो शिअद विरसा सिंह वल्टोहा को पुन: राजनीति में लाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों के बिजली के बिल माफ कर रही है तो शिअद ज्ञानी गुरबचन सिंह को माफ कर रही है। यह तो नियत की बात है। जिसकी जैसी नियत होगी उसका काम भी वैसा ही होगा।

    बता दें कि श्री अकाल तख्त से पिछले वर्ष विरसा सिंह वल्टोहा को 10 साल के लिए राजनीति करने पर रोक लगा दी थी। जबकि 8 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब ने वल्टोहा के राजनीति पर रोक के फैसले को वापस लेते हुए उसे धार्मिक सजा सुना दी थी।

    इसी प्रकार जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह को डेरा सिरसा के प्रमुख की माफी को स्वीकार करने का दोषी माना गया था। श्री अकाल तख्त ने ज्ञानी गुरबचन सिंह को भी धार्मिक सजा लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस पार्टी की जैसी नियत होती है वह वैसा ही करता हैं। कांग्रेस कुर्सियों का मूल्य लगाती है तो शिअद दोषियों को माफी।