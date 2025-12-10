'कांग्रेस ने पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक के तय कर लिए हैं रेट...', नवजोत कौर के बयान पर बोले CM भगवंत मान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जापान और दक्षिण कोरिया का दस दिन का दौरा करके पंजाब पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डॉ. नवजोत कौर सिद्धू के सीएम फेस के लिए 500 करोड़ रुपये के बयान को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दो पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक के रेट लिस्ट बना रखे हैं।

मुख्यमंत्री आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मान ने कहा कि कांग्रेस ने तो कुर्सियों के हिसाब से रेट निर्धारित किए हुए हैं। यह पहला मौका था जब मुख्यमंत्री ने इस राजनीतिक विवाद पर अपना विचार रखा। मुख्यमंत्री ने कहा, जब कोई मुख्यमंत्री पद के लिए 500 करोड़ रुपये देगा तो वह लोक भलाई का काम नहीं बल्कि उसकी पहली कोशिश उस रुपये के कमाने की होगी, जो उसने दिए हैं। उसके बाद उसकी कोशिश आगे की कमाई करने की होगी। क्योंकि उसे मुनाफा भी तो कमाना है। उन्होंने कहा कि देखा जाए तो यह तो निलामी जैसा ही काम हो गया। जो ज्यादा बोली देगा उसे कुर्सी मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री यही नहीं रुके उन्हें शिरोमणि अकाली दल को लपेटते हुए कहा, आम आदमी पार्टी पंजाब में निवेश लाने की कोशिश कर रही है तो शिअद विरसा सिंह वल्टोहा को पुन: राजनीति में लाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों के बिजली के बिल माफ कर रही है तो शिअद ज्ञानी गुरबचन सिंह को माफ कर रही है। यह तो नियत की बात है। जिसकी जैसी नियत होगी उसका काम भी वैसा ही होगा।

बता दें कि श्री अकाल तख्त से पिछले वर्ष विरसा सिंह वल्टोहा को 10 साल के लिए राजनीति करने पर रोक लगा दी थी। जबकि 8 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब ने वल्टोहा के राजनीति पर रोक के फैसले को वापस लेते हुए उसे धार्मिक सजा सुना दी थी।