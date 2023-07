Punjab: सीएम मान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना, बोले- बेटे का बाहुबली मुख्तार अंसारी से क्या है रिश्ता

Punjab Politics मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने बेटे रणइंद्र सिंह से पूछें कि यूपी के बाहुबली गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से क्या रिश्ता है। रोपड़ में मुख्तार अंसारी के बेटे और भतीजे के नाम पर बक्ख बोर्ड की जमीन है। मान ने कहा कि अंसारी की 55 लाख की फीस पूर्व जेल मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री से ही वसूली जाएगी।

Punjab: सीएम मान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना : जागरण

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने बेटे रणइंद्र सिंह से पूछें कि यूपी के बाहुबली गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से क्या रिश्ता है। मान ने कहा कि रोपड़ में मुख्तार अंसारी के बेटे और भतीजे के नाम पर बक्ख बोर्ड की जमीन है। उन्होंने कहा कि यह जमीन अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर है। यह बात भी रणइंद्र ही स्पष्ट कर देंगे। मान ने कहा कि अंसारी की 55 लाख की फीस पूर्व जेल मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री से ही वसूली जाएगी। उन्होंने कहा कि जब बिल आएगा तो उनसे ही पेमेंट वसूली जाएगी। सरकारी खजाने से बिल की अदायगी नहीं होगी। पंजाब का खजाना लूटने वालों को बक्शा नहीं जाएगा उधर मान ने कहा कि आरडीएफ को लेकर आज ही सुप्रीम कोट का रुख किया जाएगा। मान की ओर से यूनिवर्सल सिविल ​कोड का भी विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि देश एक गुलदस्ते की तरह है। इससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया कि पंजाब का खजाना लूटने वाले किसी को बक्शा नहीं जाएगा।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN