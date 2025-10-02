गांधी जयंती पर चंडीगढ़ में चला स्वच्छता अभियान, सीआरपीएफ के जवानों ने भी दिया योगदान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान देश के दुश्मनों को परास्त कर राष्ट्र की रक्षा करना ही नहीं जानते, बल्कि आसपास के परिवेश को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में भी योगदान देते हैं। सीआरपीएफ 13वीं बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने इसी बात का परिचय देते हुए गांधी जयंती के पावन अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया। बस स्टैंड से लेकर सड़कों तक की सफाई करने में योगदान दिया।