गांधी जयंती पर चंडीगढ़ में चला स्वच्छता अभियान, सीआरपीएफ के जवानों ने भी दिया योगदान
सीआरपीएफ के जवानों ने गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया। 13वीं बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने बस स्टैंड और सड़कों की सफाई की। कमांडेंट कमल सिसोदिया ने स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया और उन्हें प्रशंसा पत्र दिए। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों के योगदान की सराहना की और नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान देश के दुश्मनों को परास्त कर राष्ट्र की रक्षा करना ही नहीं जानते, बल्कि आसपास के परिवेश को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में भी योगदान देते हैं। सीआरपीएफ 13वीं बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने इसी बात का परिचय देते हुए गांधी जयंती के पावन अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया। बस स्टैंड से लेकर सड़कों तक की सफाई करने में योगदान दिया।
इस अवसर पर बटालियन की कमांडेंट कमल सिसोदिया ने स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मी हमारे परिवेश को स्वच्छ बनाकर एक सुंदर और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने आम नागरिकों, यात्रियों एवं राहगीरों को सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।