    चंडीगढ़ में सिटको के होटलों में कमरा बुक करना हुआ आसान, सीआरएस करेगा आपकी मदद, पढ़ें यह खबर

    By Dr Sumit Singh Sheoran Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:43 PM (IST)

    चंडीगढ़ प्रशासन के सिटको ने अपने होटलों में सेंट्रल रिज़र्वेशन सिस्टम (सीआरएस) शुरू किया है। अब होटल माउंटव्यू, होटल शिवालिकव्यू और होटल पार्कव्यू की बुकिंग एक ही प्लेटफार्म पर हो सकेगी। यूटी चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने शिवालिक व्यू में सीआरएस का शुभारंभ किया। यह सिस्टम सिटको की वेबसाइट और टोल-फ्री नंबर से जुड़ा है, जिससे बुकिंग आसान हो जाएगी।

    चंडीगढ़ में होटल शिवालिक व्यू।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। यूटी प्रशासन के सिटको ने अपने आतिथ्य नेटवर्क में डिजिटल परिवर्तन और अतिथि सुविधा को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सिटको के सभी होटलों में कमरा बुक करना आसान होगी। इसके लिए सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम आपकी मदद करेगा। यूटी चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने शिवालिक व्यू में सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम (सीआरएस) का सफल शुभारंभ किया। इस मौके पर सिटको चेयरमैन स्वप्निल एम नाइक, डायरेक्टर सिटको हरि कल्लिक्कट् और मुख्य महाप्रबंधक पवित्र सिंह भी मौजूद थे।

    सीआरएस के माध्यम से होटल माउंटव्यू, होटल शिवालिक व्यू और होटल पार्कव्यू की बुकिंग अब एक ही प्लेटफार्म पर संभव होगी। नई सुविधा सिटको की वेबसाइट टोल-फ्री नंबर और आनलाइन ट्रैवल एजेंसियों (ओटीए) से प्राप्त बुकिंग्स को एकीकृत करती है, जिससे कमरे की उपलब्धता की वास्तविक समय में जानकारी मिलती है। नए सिस्टम में बुकिंग के लिए एक समय में 30 काॅलर तक जुड़ सकते हैं। प्रारंभिक चरण में यह केंद्र सुबह 10 से सायं 6 बजे तक कार्य करेगा, जिसे निकट भविष्य में 24x7 करने का प्रस्ताव है।