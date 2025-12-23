चंडीगढ़ में क्रिसमस की धूम, भव्य शोभा यात्रा में झांकियों और कैरोल ने रोशन किया शहर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। क्रिसमस के मौके पर शहर में ट्राईसिटी चर्चिस एसोसियेशन की ओर से रोमन कैथोलिक चर्च, चंडीगढ़ और शिमला के बिशप सहाया टी थॉमस तथा फादर प्रेमनंद एसोसियेशन के प्रेसिडेंट लॉरेंस मलिक की अध्यक्षता में क्रिसमस पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया जो कि सैक्टर 18 स्थित सीएनआई चर्च से शहर के विभिन्न स्थानों सैक्टर 19/27, सैक्टर 20/30 की लाइट प्वाइंट से सैक्टर 20 और सैक्टर 21 की मार्किट, अरोमा लाइट प्वाइंट से सैक्टर 22/23 लाइट प्वाइंट, सैक्टर 24 की मार्किट से गुजरते हुए सैक्टर 25 स्थित रैली ग्राउंड में पहुंची। विभिन्न सेक्टरों के निवासियों द्वारा शोभा यात्रा गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण स्वागत किया गया।

इस दौरान आकर्षित झांकि यां भी देखने को मिली। चंडीगढ़ मोहाली और पंचकुला के सभी चर्चों ने यीशु मसीह के जन्म और पुनर्मूल्यांकन के चित्र प्रस्तुत किए। बच्चों द्वारा शांति का पवित्र सन्देश फैलाने वाले कैरोल गाए गए। इस दौरान उन्होंने लोगों को टॉफियां भी बांटी।

ट्राईसिटी चर्चिस एसोसियेशन के प्रेसिडेंट लॉरेंस मलिक ने सभी को क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि शोभा यात्रा का आयोजन प्रेम व शांति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हमें सभी से प्रेम करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर यीशु मसीह के बलिदान और शिक्षाओं के बारें में बात करते हुए कहा कि हमें उनके दिये हुए वचनों पर चलना चाहिए ताकि हम एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें।

अपने संबोधन में बिशप सहाया टी थॉमस ने कहा की यीशु मसीह ने समाज को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। यीशु मसीह के जन्म का हवाला देते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि यीशु ने जीवन नम्रता के साथ शुरू किया था और फिर जनता की पीड़ाएं और परेशानियों को देखते हुए संसार की चीजों का त्याग करके पवित्र मिशन को उठायाए, जिसके परिणामस्वरूप विश्व में बदलाव आया।

इस अवसर बिशप सहाया टी थॉमस के साथ फादर प्रेमांनंद, बिशप ब्रायन एंडरसन, पास्टर एलिशा मसीह, हिलरी विक्टर, ब्रो यूनुस पीटर, पास्टर अजय दास , डॉ इमैनुएल नाहर पास्टर जगदीश सिंह, रेव्रंड तनुज पाल मसीह, पास्टर राजेश बालू और बिशप रणदीप मैथ्यू उपस्थित थे।

शोभायात्रा के स्वागत हेतु शहर की विभिन्न मार्किट और रेसिडेंशियल एसोसिएशन की ओर से जलपान की व्यवस्था की गई थी। सेक्टर 24 में विख्यात समाजसेवी रविन्द्र सिंह बिल्ला की ओर से भी शोभायात्रा के स्वागत हेतु चाय-ब्रेड पकौड़े का लंगर लगाया था।