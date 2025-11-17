नशे की हालत में नाबालिग बच्चे से छेड़छाड़ करता था मां का प्रेमी, चंडीगढ़ अदालत ने सुनाई पांच साल की सजा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिला अदालत ने नाबालिग बच्चे से शारीरिक छेड़छाड़ करने वाले एक शख्स को पांच साल की सजा का फैसला सुनाया। सजा पाने वाला शख्स पीड़ित बच्चे की मां का प्रेमी था। इतना ही नहीं जब वह शारीरिक छेड़छाड़ करता था तो बच्चे की मां भी साथ होती थी और वह उसे ऐसा करने से रोकती नहीं थी। बच्चे की मां भी उसके साथ क्रूरता करती थी। ऐसे में अदालत में बच्चे की मां को भी दोषी करार दिया और उसे भी पांच साल की सजा सुना दी। अदालत ने दोनों पर 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने तीन साल पहले पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी के एक शख्स के साथ अवैध संबंध थे। अक्सर जब वह घर नहीं होता था तो आरोपित शख्स वहां आ जाता।

वह और उसकी पत्नी दोनों बच्चों के सामने ही नशा करते और फिर गलत हरकतें करते थे। वह बच्चे के सामने जो हरकत करते थे उससे उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा असर हो रहा था। इतना ही नहीं एक बार वह दिल्ली गया था तो पीछे से आरोपित शख्स रात को घर आ गया।

उस रात उसने नशे में बच्चे के साथ गलत हरकत की और किसी को यह बात न बताने के लिए धमकी भी दी, लेकिन बच्चे ने हिम्मत कर इस बारे में अपने पिता को बता दिया। जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।