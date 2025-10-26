चंडीगढ़: सेक्टर 56 में छठ घाट और फव्वारा चमका, पार्षद मनुवर अंसारी ने पूरी की सालों पुरानी मांग; श्रद्धालुओं में खुशी की लहर
सेक्टर 56 में पार्षद मनुवर अंसारी के प्रयासों से छठ घाट और फव्वारे का शुभारंभ हुआ। क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया। स्थानीय लोगों ने पार्षद अंसारी को धन्यवाद दिया और क्षेत्र में विकास कार्यों की निरंतरता की कामना की। छठ घाट बनने से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वार्ड नंबर 29 के पार्षद श्री मनुवर अंसारी के अथक प्रयासों तथा स्थानीय निवासियों के लंबे समय से चले आ रहे सहयोग के परिणामस्वरूप आज सेक्टर 56 स्थित रामलीला मैदान में फव्वारों और छठ घाट का विधिवत शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं पार्षद मनुवर अंसारी उपस्थित रहे। उनके नेतृत्व में किए गए इस विकास कार्य से क्षेत्रवासियों में हर्ष और उत्साह का माहौल देखने को मिला।
सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे घाट परिसर को चारों ओर से बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षित किया गया है, ताकि श्रद्धालु एवं बच्चे निश्चिंत होकर पूजा-अर्चना कर सकें।
स्थानीय लोगों ने बताया कि कई वर्षों से क्षेत्र में छठ घाट की मांग लगातार उठाई जा रही थी, लेकिन सुविधा के अभाव में श्रद्धालुओं को दूर-दराज जाकर पर्व मनाना पड़ता था। अब इस घाट के निर्माण से यह समस्या समाप्त हो गई है और क्षेत्रवासियों में अपार खुशी है।
इस अवसर पर माँ दुर्गा रामलीला सोशल वेलफेयर सोसाइटी, सेक्टर 56 के सभी पदाधिकारी, सदस्य एवं सैकड़ों वार्डवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्री बंसी बदन, अमरनाथ यादव, बीरबल, अशोक राय, राजकुमार झा, लल्लन यादव, सतीश कुमार, पप्पू, नीरज सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।
सभी ने पार्षद श्री मनुवर अंसारी का मुँह मीठा कराकर हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया और उन्हें शुभकामनाएँ दीं कि उनके प्रयासों से सेक्टर 56 में लगातार विकास के कार्य आगे बढ़ते रहें।
