अभिजोत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, चंडीगढ़ में हैंड ग्रेनेड फेंकने वालों तक आतंकी पासियां के कहने पर पहुंचाए थे हथियार
एनआईए ने सेक्टर-10 में हुए हैंड ग्रेनेड हमले के आरोपी अभिजोत उर्फ बाबा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में दो अन्य आरोपितों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। हमला पिछले साल रोहन और विशाल ने किया था जिसमें किसी की जान नहीं गई थी। साजिश अमेरिका में बैठे आतंकी हैप्पी पासियां ने रची थी जिसने अभिजोत के जरिये आरोपितों को हथियार मुहैया कराए थे।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-10 में पिछले साल पंजाब पुलिस के अधिकारी की कोठी पर किए गए हैंड ग्रेनेड हमले की साजिश में शामिल अभिजोत उर्फ बाबा के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चंडीगढ़ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में एनआईए ने दो आरोपितों रोहन और विशाल मसीह के खिलाफ पहले ही चार्जशीट पेश कर दी थी, जबकि अभिजोत को जांच एजेंसी ने कुछ महीनों बाद पकड़ा था। ऐसे में अब जांच पूरी कर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश कर दी।
पिछले साल रोहन और विशाल ने सेक्टर-10 की कोठी नंबर 575 में हैंड ग्रेनेड फेंका था। हालांकि इस हमले में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ था। अमेरिका बैठे आतंकी हैप्पी पासियां ने इस हमले की साजिश रची थी। उसी के इशारे पर रोहन और विशाल ने इस वारदात को अंजाम दिया था। हैप्पी पासियां ने अभिजोत के जरिये आरोपितों को हथियार और अन्य सामग्री मुहैया करवाई थी। यह हमला पंजाब पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी पर करवाया गया था। हालांकि वह कुछ महीने पहले ही वह इस घर को छोड़कर जा चुके थे।
ऑटो में आए थे हमलावर
पिछले साल रोहन और विशाल इस वारदात को अंजाम देने के लिए सेक्टर-43 से सेक्टर-10 तक ऑटो में आए थे। इसके बाद वह ऑटो से ही फरार हो गए थे। चंडीगढ़ पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद आरोपित ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इस हमले में उसकी कोई भूमिका सामने नहीं आई थी। पंजाब पुलिस भी मामले की जांच कर रही थी। उन्होंने ही रोहन और विशाल को ढूंढ निकाला था। इसके बाद केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी।
