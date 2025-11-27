Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आनंदपुर साहिब का चरन गंगा स्टेडियम बनेगा विश्व स्तरीय, मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:54 PM (IST)

    पंजाब सरकार आनंदपुर साहिब के चरन गंगा स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसके नवीनीकरण की घोषणा की है। यह स्टेडियम मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा और यहाँ राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित होंगे। सरकार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कई कदम उठा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आनंदपुर साहिब का ऐतिहासिक चरन गंगा स्टेडियम जल्द ही एक नए रूप में दिखाई देगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पवित्र शहर आनंदपुर साहिब में मौजूदा चरन गंगा स्टेडियम के नवीनीकरण और उन्नयन की घोषणा की है । यह स्टेडियम हर साल होला मोहल्ला मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और खेल प्रेमियों की सुविधा के लिए विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्टेडियम युवाओं के लिए मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चरन गंगा स्टेडियम सिख इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वही पवित्र स्थल है जहां 1701 में दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी ने निहंग सिंह जत्थेबंदियों या ‘गुरु की लाडली फौज’ की स्थापना की थी । यहां गुरु साहिब ने खालसा योद्धाओं को गतका और अन्य युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण दिया था। आज भी हर साल होला मोहल्ला के दौरान यहां निहंग सिंह परंपरागत मार्शल आर्ट्स का शानदार प्रदर्शन करते हैं। हजारों की संख्या में दर्शक यहां तलवारबाजी, घुड़सवारी और टेंट-पेगिंग जैसे रोमांचक कार्यक्रम देखने के लिए आते हैं ।

    पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया है कि स्टेडियम का निर्माण कार्य बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया जाएगा। यह विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किए जा सकेंगे। स्टेडियम में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, दर्शक दीर्घाएं और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। यह पहल पंजाब की युवा पीढ़ी को परंपरागत मार्शल आर्ट्स से जोड़ने और गुरु साहिब की विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    पंजाब सरकार खेलों के विकास के लिए अभूतपूर्व काम कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूरे पंजाब में 3,000 से अधिक खेल स्टेडियमों की आधारशिला रखी है, जिनपर 1,184 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा । यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।

    मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब ने देश को अनेक महान खिलाड़ी दिए हैं और सरकार का उद्देश्य पंजाब की खेल महिमा को वापस लाना है। उन्होंने घोषणा की कि अमृतसर और जालंधर में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट और हॉकी स्टेडियम बनाए जाएंगे । उनका मानना है कि सही सुविधाएं और माहौल मिलने पर युवाओं की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होगी।

    पंजाब सरकार की खेल नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल नशे के खिलाफ लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार है। यह देखकर खुशी होती है कि पंजाब के युवा बड़ी संख्या में खेल के मैदानों की ओर लौट रहे हैं। सरकार ने ‘हर पिंड खेड मैदान’ योजना के तहत हर गांव में खेल का मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है।

    पंजाब सरकार खिलाड़ियों का भी सम्मान कर रही है। नौ हॉकी खिलाड़ियों को DSP और PCS अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, ओलंपियनों को सम्मानित किया गया है और स्थानीय खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए मान्यता दी गई है । यह कदम युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।

    चरन गंगा स्टेडियम का नवीनीकरण पंजाब सरकार की व्यापक खेल विकास योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परियोजना न केवल आनंदपुर साहिब की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करेगी, बल्कि युवाओं को मार्शल आर्ट्स और खेलों से जोड़कर उन्हें स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करेगी। सरकार का संकल्प है कि पंजाब फिर से देश की खेल राजधानी बने और यहां के युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं।