चंडीगढ़ में रात को हंगामा, पीजी में रहने वाले युवकों ने एनआरआई को बुरी तरह पीटा, पढ़े क्या है मामला

चंडीगढ़ के सेक्टर-22 में एक एनआरआई अनूप सिंह राणा पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। राणा अपने कुत्ते को घुमा रहे थे तभी पीजी में रहने वाले अरुण ने कट मार दिया जिससे विवाद हो गया। अरुण ने अपने दोस्तों को बुलाकर राणा और उनके भाई व पड़ोसी को पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-22 में रविवार रात एक मामूली विवाद के बाद कुछ युवकों ने एक एनआरआई पर हमला कर दिया। पीड़ित एनआरआई अनूप सिंह राणा रात को घर के बाहर कुत्ते को घूमा रहे थे। वहां किसी बात को लेकर पास के पीजी में रहने वाले कुछ युवकों ने उस पर डंडों से हमला कर दिया। जब उनके भाई संदीप राणा और पड़ोसी सुरेश चोपड़ा बीच-बचाव करने आए तो युवकों ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद युवक फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित ने बताया कि वह इटली में रहते हैं। हाल ही में भारत आए थे। रात करीब 11:30 बजे वह अपने कुत्ते के साथ घर के बाहर टहल रहे थे। तभी सेक्टर-22 के पीजी में रहने वाला अरुण कार से आया और पास से कट मार दिया। राणा ने उसे रोकने की कोशिश की। अरुण ने गाड़ी रोकी और उन्हें धमकियां देने लगा। तभी उनके बीच बहस शुरू हो गई।