    चंडीगढ़ में अनोखी पहल, खुले में कूड़ा फेंका तो घर के बाहर बजेगा ढोल, की जाएगी फजीहत

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:03 PM (IST)

    चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए अनोखी पहल की है। सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंकने वालों की अब खैर नहीं। कूड़ा फेंकते पकड़े जाने पर नगर निगम का अमला कूड़ा उसके घर पहुंचाएगा और ढोल बजाकर उसकी फजीहत करेगा। शिकायत करने वाले को इनाम भी दिया जाएगा।

    सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर सख्त कार्रवाई शुरू करते हुए कड़ा व प्रभावी अभियान लॉन्च।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में गंदगी फैलाने वालों को अब घर जाकर शर्मिंदा किया जाएगा। कोई कूड़ा फेंकते पकड़ा जाएगा तो उसके द्वारा फेंका गया कूड़े को एकत्र कर उसके घर पर पहुंचाया जाएगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर अपने अपनी टीम के साथ इस कार्य को अंजाम देंगे।

    साथ ही ढोली और कलाकार मौके पर बोलियां लगाते हुए उसके घर के बाहर सार्वजनिक फजीहत करेंगे, जिसमें प्रमुख संदेश होगा-“कूड़ा फेंका? मुस्कुराइये… आप कैमरे पर हैं!”

    इस पूरी प्रक्रिया की फोटो व हाई-क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यह वीडियो बाद में नगर निगम के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया जाएगा। नगर निगम चंडीगढ़ ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर सख्त कार्रवाई शुरू करते हुए एक कड़ा व प्रभावी अभियान लॉन्च किया है।कोई कूड़ा फेंकने वाले की फोटो या वीडियो वॉट्सएप नंबर 9915762917 या ‘I’m Chandigarh’ एप पर अपलोड करता है और फील्ड स्टाफ द्वारा उसकी पुष्टि हो जाती है तो शिकायतकर्ता को 250 रुपये का इनाम दिया जाएगा।

    जिन व्यक्तियों की तस्वीरों या वीडियो के माध्यम से पहचान होगी, उन्हें तुरंत चालान किया जाएगा। नगर निगम का उद्देश्य स्पष्ट संदेश देना है कि सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने की हरकत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

     

    फील्ड स्टाफ को जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जो लोग बार-बार नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कड़े चालान और बार-बार सार्वजनिक फजीहत की कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ को स्वच्छ रखना सिर्फ नागरिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी है। जानबूझकर कूड़ा फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
    -अमित कुमार, कमिश्नर, नगर निगम, चंडीगढ़