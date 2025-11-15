चंडीगढ़ में अनोखी पहल, खुले में कूड़ा फेंका तो घर के बाहर बजेगा ढोल, की जाएगी फजीहत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में गंदगी फैलाने वालों को अब घर जाकर शर्मिंदा किया जाएगा। कोई कूड़ा फेंकते पकड़ा जाएगा तो उसके द्वारा फेंका गया कूड़े को एकत्र कर उसके घर पर पहुंचाया जाएगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर अपने अपनी टीम के साथ इस कार्य को अंजाम देंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही ढोली और कलाकार मौके पर बोलियां लगाते हुए उसके घर के बाहर सार्वजनिक फजीहत करेंगे, जिसमें प्रमुख संदेश होगा-“कूड़ा फेंका? मुस्कुराइये… आप कैमरे पर हैं!” इस पूरी प्रक्रिया की फोटो व हाई-क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यह वीडियो बाद में नगर निगम के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया जाएगा। नगर निगम चंडीगढ़ ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर सख्त कार्रवाई शुरू करते हुए एक कड़ा व प्रभावी अभियान लॉन्च किया है।कोई कूड़ा फेंकने वाले की फोटो या वीडियो वॉट्सएप नंबर 9915762917 या ‘I’m Chandigarh’ एप पर अपलोड करता है और फील्ड स्टाफ द्वारा उसकी पुष्टि हो जाती है तो शिकायतकर्ता को 250 रुपये का इनाम दिया जाएगा।