चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल! उत्तर प्रदेश से घूमने आए परिवार की गाड़ी से चोरों ने उड़ाया सामान
उत्तर प्रदेश से चंडीगढ़ घूमने आए एक परिवार की गाड़ी से सेक्टर-16 स्थित शांति कुंज की पार्किंग में लैपटॉप नकदी और दस्तावेज चोरी हो गए। पीड़ित सरन प्रकाश गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पार्किंग अटेंडेंट ने जिम्मेदारी से इनकार कर दिया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश से परिवार साथ चंडीगढ़ घूमने आए एक व्यक्ति की गाड़ी में रखा लैपटॉप, पांच हजार रुपये और जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए। उन्होंने सेक्टर-16 स्थित शांति कुंज की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की थी। पार्किंग अटेंडेंट भी सामान चोरी होने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ गए। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश निवासी सरन प्रकाश गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी कि वह परिवार के साथ चंडीगढ़ घूमने आए थे। उन्होंने शहर भ्रमण के दौरान शांति कुंज जाने का कार्यक्रम बनाया। दिन में वह परिवार सहित सेक्टर-16 स्थित शांति कुंज पहुंचे और अपनी कार पार्किंग में खड़ी कर दी। जब परिवार घूमकर दोपहर में वापस लौटा और उन्होंने कार खोली तो देखा कि अंदर रखा लैपटाॅप बैग गायब था। बैग में एक लैपटाॅप, पांच हजार कैश व कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और निजी सामान रखा हुआ था।
सरन प्रकाश ने तुरंत आसपास खोजबीन की और पार्किंग अटेंडेंट से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सेक्टर-17 थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सेक्टर-17 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित सरन प्रकाश गुप्ता की शिकायत के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब शांति कुंज और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
