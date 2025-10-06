Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल! उत्तर प्रदेश से घूमने आए परिवार की गाड़ी से चोरों ने उड़ाया सामान

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:40 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश से चंडीगढ़ घूमने आए एक परिवार की गाड़ी से सेक्टर-16 स्थित शांति कुंज की पार्किंग में लैपटॉप नकदी और दस्तावेज चोरी हो गए। पीड़ित सरन प्रकाश गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पार्किंग अटेंडेंट ने जिम्मेदारी से इनकार कर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    शांति कुंज की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से लैपटॉप, पांच हजार कैश और जरूरी दस्तावेज गायब किए।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश से परिवार साथ चंडीगढ़ घूमने आए एक व्यक्ति की गाड़ी में रखा लैपटॉप, पांच हजार रुपये और जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए। उन्होंने सेक्टर-16 स्थित शांति कुंज की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की थी। पार्किंग अटेंडेंट भी सामान चोरी होने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ गए। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश निवासी सरन प्रकाश गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी कि वह परिवार के साथ चंडीगढ़ घूमने आए थे। उन्होंने शहर भ्रमण के दौरान शांति कुंज जाने का कार्यक्रम बनाया। दिन में वह परिवार सहित सेक्टर-16 स्थित शांति कुंज पहुंचे और अपनी कार पार्किंग में खड़ी कर दी। जब परिवार घूमकर दोपहर में वापस लौटा और उन्होंने कार खोली तो देखा कि अंदर रखा लैपटाॅप बैग गायब था। बैग में एक लैपटाॅप, पांच हजार कैश व कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और निजी सामान रखा हुआ था।

    सरन प्रकाश ने तुरंत आसपास खोजबीन की और पार्किंग अटेंडेंट से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सेक्टर-17 थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सेक्टर-17 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित सरन प्रकाश गुप्ता की शिकायत के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब शांति कुंज और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।