    मानसून की विदाई के बाद चढ़ा चंडीगढ़ का पारा, दिन में पारा 36.3 डिग्री, मई जैसी गर्मी का अहसास

    By Mohit Pandey Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:44 PM (IST)

    चंडीगढ़ में मानसून की विदाई के बाद गर्मी ने फिर जोर पकड़ लिया है जिससे लोगों को मई जैसी गर्मी का अहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। डॉक्टरों ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है क्योंकि बदलते मौसम के कारण वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

    अगले एक सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मानसून की विदाई को करीब दस दिन बीत चुके हैं। लेकिन उसके साथ ही गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। दिन में मई महीने जैसी गर्मी का अहसास हो रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

    मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। दिनभर में धूप और रात में उमस बेचैन करेगी। डाॅक्टरों ने भी लोगों को सचेत करते हुए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। बदलते मौसम के कारण अस्पतालों में वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ऐसे मौसम में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की चेतावनी दी है।