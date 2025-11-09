चंडीगढ़ में 21 लाख की एक्सयूवी गाड़ी को लगाई आग, भागते समय वेगनआर के शीशे भी तोड़ गए, नशेड़ियों पर शक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। डड्डूमाजरा में एक गंभीर घटना हुई, जब रात को कुछ युवकों ने टेंट कारोबारी हरिओम की 21 लाख रुपये की एक्सयूवी गाड़ी को आग लगा दी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। युवकों ने कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई और जाते समय पास खड़ी एक वेगनआर गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए।

हरिओम ने बताया कि उनकी एक्सयूवी कार घर के बाहर खड़ी थी। रविवार सुबह करीब साढ़े चार बजे जब वह उठे, तो देखा कि कार में आग लगी हुई थी। उन्होंने शोर मचाया।

पड़ोसी भी बाहर आए और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और कार पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है और हरिओम का शक इलाके के कुछ नशे के आदी युवकों पर है।