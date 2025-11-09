Language
    चंडीगढ़ में 21 लाख की एक्सयूवी गाड़ी को लगाई आग, भागते समय वेगनआर के शीशे भी तोड़ गए, नशेड़ियों पर शक

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:07 PM (IST)

    चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा में अज्ञात लोगों ने एक टेंट कारोबारी की 21 लाख रुपये की एक्सयूवी कार को आग लगा दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें युवक पेट्रोल डालकर आग लगाते और भागते समय वेगनआर गाड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ते दिखे। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और नशे के आदी युवकों पर शक जताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। डड्डूमाजरा में एक गंभीर घटना हुई, जब रात को कुछ युवकों ने टेंट कारोबारी हरिओम की 21 लाख रुपये की एक्सयूवी गाड़ी को आग लगा दी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। युवकों ने कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई और जाते समय पास खड़ी एक वेगनआर गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए।

    हरिओम ने बताया कि उनकी एक्सयूवी कार घर के बाहर खड़ी थी। रविवार सुबह करीब साढ़े चार बजे जब वह उठे, तो देखा कि कार में आग लगी हुई थी। उन्होंने शोर मचाया।

    पड़ोसी भी बाहर आए और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और कार पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है और हरिओम का शक इलाके के कुछ नशे के आदी युवकों पर है।