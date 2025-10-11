Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में चलती बस में महिला कंडक्टर को धक्का दे भटकाया ध्यान, पलक झपकते ही पर्स चुराया तो पकड़ी गई महिला

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 02:03 PM (IST)

    चंडीगढ़ में सीटीयू की महिला कंडक्टर शशि तेवड़ा के साथ बस में चोरी हुई। ड्यूटी के बाद घर लौटते समय भीड़ में एक महिला ने उनका पर्स चुरा लिया। शशि ने अपने सहकर्मी बृजेश की मदद से संदिग्ध महिला को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपित अमरजीत कौर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जांच में पता चला कि महिला ने भीड़ का फायदा उठाकर पर्स चोरी किया है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) की एक महिला कंडक्टर के साथ बस में चोरी की घटना हुई है। यह घटना तब घटी जब कंडक्टर शशि तेवड़ा अपनी ड्यूटी पूरी कर सेक्टर-17 बस स्टैंड से घर लौट रही थीं। उन्होंने बताया कि बस में भीड़ थी। इसी दौरान पीछे खड़ी एक महिला ने उन्हें धक्का दिया और उनका ध्यान भटकाने का प्रयास किया। कुछ क्षण बाद शशि ने महसूस किया कि उनका पर्स चोरी हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने तुरंत अपने सहकर्मी बृजेश को सूचित किया, जो उसी बस में मौजूद थे। संदेह होने पर दोनों ने मिलकर संदिग्ध महिला को पकड़ लिया। आरोपित की पहचान 50 वर्षीय अमरजीत कौर के रूप में हुई, जो पटियाला जिले के गांव शेर मजरा की रहने वाली है। सूचना मिलने पर सेक्टर-17 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को हिरासत में ले लिया। जांच में पता चला कि महिला ने भीड़ का फायदा उठाकर पर्स चोरी किया।