चंडीगढ़ में चलती बस में महिला कंडक्टर को धक्का दे भटकाया ध्यान, पलक झपकते ही पर्स चुराया तो पकड़ी गई महिला

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) की एक महिला कंडक्टर के साथ बस में चोरी की घटना हुई है। यह घटना तब घटी जब कंडक्टर शशि तेवड़ा अपनी ड्यूटी पूरी कर सेक्टर-17 बस स्टैंड से घर लौट रही थीं। उन्होंने बताया कि बस में भीड़ थी। इसी दौरान पीछे खड़ी एक महिला ने उन्हें धक्का दिया और उनका ध्यान भटकाने का प्रयास किया। कुछ क्षण बाद शशि ने महसूस किया कि उनका पर्स चोरी हो गया है।