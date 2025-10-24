Chandigarh News पति दूध लेने गए थे मार्केट, लौटे तो घर में पसरा था सन्नाटा, पत्नी को फंदे पर लटका देख खो बैठे होश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-7 स्थित सरकारी आवास में शुक्रवार सुबह वाटर सप्लाई बोर्ड के अधिकारी अवतार सिंह की पत्नी 57 वर्षीय बलविंदर कौर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह पिछले करीब 22 वर्षों से डिप्रेशन (अवसाद) से पीड़ित थीं और 2003 से नियमित रूप से दवा ले रही थीं। पुलिस के अनुसार हर दिन की तरह शुक्रवार सुबह भी अवतार सिंह दूध लेने के लिए मार्केट गए थे। घर में उस समय बलविंदर कौर अकेली थीं। करीब सुबह 7 बजे के आसपास उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फंदा लगाकर जान दे दी।

जब अवतार सिंह दूध लेकर लौटे, वह घर में दाखिल हुए उन्होंने अपनी पत्नी को फंदे से लटकता देखा। घबराए अवतार सिंह ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर सेक्टर-7 थाना पुलिस और फारेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर जीएमएसएच-16 अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने बलविंदर कौर को मृत घोषित कर दिया।

परिवार के अनुसार बलविंदर कौर कई वर्षों से मानसिक तनाव और अवसाद से पीड़ित थीं। वे मनोचिकित्सक के उपचार में थीं और नियमित रूप से दवा लेती थीं। हाल ही में उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगी थीं। बीते दिन अवतार सिंह उन्हें दवा दिलाई थी। परिवार के दो बेटे विदेश में बस चुके हैं। घटना की जानकारी तुरंत उन्हें दे दी गई है। दोनों बेटों के भारत लौटने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा।