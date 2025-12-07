चंडीगढ़ में महिला को विदेश के सपने दिखाए, आठ लाख ऐंठे और मुकर गई, आस्था गिरफ्तार
चंडीगढ़ में आस्था नामक एक महिला को विदेश भेजने के नाम पर आठ लाख रुपये की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने बताया कि नेहा ने उसे विदेश भ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। विदेश भेजने के नाम पर आठ लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में सेक्टर 19 थाना पुलिस ने नेहा भगोत्रा उर्फ आस्था नामक महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
इससे पहले शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया था कि आरोपित नेहा ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे विदेश भेजने की व्यवस्था कराएगी। इस लालच में आकर पीड़ित महिला ने किस्तों में कुल आठ लाख रुपये उसे सौंप दिए। पैसे लेने के बाद आरोपित नेहा ने न तो किसी तरह की यात्रा संबंधी दस्तावेजी प्रक्रिया शुरू की और न ही उसके पैसे लौटाए।
जब पीड़िता ने कई बार अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपित ने फोन उठाना बंद कर दिया और बातचीत से साफ इन्कार कर दिया। इसके बाद महिला ने पुलिस के पास शिकायत दायर की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।