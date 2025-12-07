Language
    चंडीगढ़ में महिला को विदेश के सपने दिखाए, आठ लाख ऐंठे और मुकर गई, आस्था गिरफ्तार

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:16 PM (IST)

    चंडीगढ़ में आस्था नामक एक महिला को विदेश भेजने के नाम पर आठ लाख रुपये की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने बताया कि नेहा ने उसे विदेश भ ...और पढ़ें

    पुलिस ने आस्था नामक महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।  विदेश भेजने के नाम पर आठ लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में सेक्टर 19 थाना पुलिस ने नेहा भगोत्रा उर्फ आस्था नामक महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    इससे पहले शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया था कि आरोपित नेहा ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे विदेश भेजने की व्यवस्था कराएगी। इस लालच में आकर पीड़ित महिला ने किस्तों में कुल आठ लाख रुपये उसे सौंप दिए। पैसे लेने के बाद आरोपित नेहा ने न तो किसी तरह की यात्रा संबंधी दस्तावेजी प्रक्रिया शुरू की और न ही उसके पैसे लौटाए।

    जब पीड़िता ने कई बार अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपित ने फोन उठाना बंद कर दिया और बातचीत से साफ इन्कार कर दिया। इसके बाद महिला ने पुलिस के पास शिकायत दायर की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी।